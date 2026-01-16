#HOY:

Santa Fe impulsa el arbitraje con incentivos fiscales para sociedades y contratos

La sanción de la Ley 14.426 introdujo un incentivo fiscal para las sociedades y contratos que adopten el arbitraje como mecanismo exclusivo de resolución de conflictos en Santa Fe. La exención de tasas para trámites realizados durante 2026 refuerza una estrategia orientada a promover procedimientos más ágiles y eficientes, en línea con el fortalecimiento del arbitraje institucional impulsado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.

Con beneficios fiscales, Santa Fe consolida el arbitraje institucional como alternativa a la vía judicial
 13:35
Por: 

La sanción de la Ley 14.426 representó un nuevo paso en la consolidación del arbitraje como herramienta de resolución de conflictos en la provincia de Santa Fe.

Con beneficios fiscales, Santa Fe consolida el arbitraje institucional como alternativa a la vía judicial

A través de su Artículo 60, la norma establece un incentivo fiscal para aquellas sociedades o contratos que, al momento de su constitución, incorporen cláusulas arbitrales como mecanismo exclusivo para dirimir controversias entre las partes.

En concreto, la ley prevé la exención del pago de la tasa contemplada en la Ley Impositiva Anual para los trámites de constitución de sociedades y en la celebración de contratos que se realicen durante el año 2026 y se registren, siempre que las partes opten por el arbitraje como solución en caso de conflicto.

Fortalecimiento

El avance normativo se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento del arbitraje institucional en la provincia, impulsado en los últimos años a partir de iniciativas diversas, entre ellas las de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.

Con beneficios fiscales, Santa Fe consolida el arbitraje institucional como alternativa a la vía judicial

En particular, la Bolsa de Comercio de Rosario lo viene haciendo a través de su Tribunal de Arbitraje General, uno de los ámbitos con mayor trayectoria y volumen de actividad en la materia a nivel provincial, y referente en disputas vinculadas a los sectores productivo, comercial y societario.

Desde ese espacio, la institución viene desarrollando una agenda sostenida de promoción del arbitraje, que incluye acuerdos interinstitucionales, instancias de capacitación, eventos especializados y acciones de difusión orientadas a ampliar el conocimiento y el uso de estos mecanismos.

En ese contexto, la incorporación de incentivos legales refuerza una tendencia que busca modernizar el sistema de resolución de conflictos y alinearlo con prácticas consolidadas a nivel nacional e internacional.

Desde las Bolsas de Comercio de Rosario destacaron el avance normativo, al considerar que introduce una señal clara en favor de procedimientos más ágiles, especializados y eficientes, orientados a reducir la judicialización de los conflictos y a brindar mayor previsibilidad a las relaciones económicas y societarias.

Beneficios del Arbitraje

El arbitraje se consolida como una herramienta que agiliza la resolución de conflictos. Según indicaron desde la BCR, contribuye a reducir costos y tiempos, promoviendo mayor eficiencia para las partes involucradas.

Con beneficios fiscales, Santa Fe consolida el arbitraje institucional como alternativa a la vía judicial

Su utilización fortalece la seguridad jurídica, al brindar reglas claras y previsibles para la resolución de controversias, y refuerza la institucionalidad, en tanto se apoya en ámbitos arbitrales consolidados y reconocidos, capaces de acompañar el desarrollo de las relaciones económicas y productivas.

