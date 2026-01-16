Resolución de conflictos

Santa Fe impulsa el arbitraje con incentivos fiscales para sociedades y contratos

La sanción de la Ley 14.426 introdujo un incentivo fiscal para las sociedades y contratos que adopten el arbitraje como mecanismo exclusivo de resolución de conflictos en Santa Fe. La exención de tasas para trámites realizados durante 2026 refuerza una estrategia orientada a promover procedimientos más ágiles y eficientes, en línea con el fortalecimiento del arbitraje institucional impulsado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.