La Bolsa de Comercio de Santa Fe invita a una jornada sobre Arbitraje
La cita será el lunes 20, a partir de las 18:30 horas y contará con la participación de Roque Caivano, Jesús Fernández, Jorge Buteler y María Marta Didier. La actividad no arancelada, está destinada al público en general.
Juan Pablo Durando, presidente de la BCSF, dio detalles del evento.
En el marco de su tradicional rol de mediación en el ámbito comercial, la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF) organiza un evento para relanzar su Tribunal de Arbitraje General, una herramienta destinada a resolver conflictos entre privados de manera rápida y eficiente, evitando que las disputas lleguen a la justicia ordinaria.
Según explicó el presidente de la BCSF, Juan Pablo Durando, el arbitraje es una herramienta muy usada a nivel mundial.
“Históricamente nos acostumbramos a que todos los conflictos debían resolverse en la justicia, pero hoy esa vía no tiene la capacidad de atender todos los casos privados de manera rápida. La justicia debe enfocarse en asuntos penales o laborales; los conflictos entre privados tienen que poder resolverse dentro del ámbito privado”.
El dirigente destacó que la finalidad del tribunal es ofrecer celeridad y practicidad.
“No puede ser que un negocio que se resuelve en cinco o diez minutos en otro país tenga que esperar cuatro o cinco años en la justicia. Con el tribunal arbitral, un conflicto puede resolverse, por ejemplo, en menos de un año. Es un servicio de alta calidad, con árbitros de reconocido prestigio, pensado para fomentar los negocios y proteger los intereses de quienes participan”.
Ámbitos de aplicación y ventajas
Durante la entrevista, Durando explicó que el Tribunal de Arbitraje General se centra en materias patrimoniales, especialmente contratos privados en los que surjan conflictos entre las partes. Esto lo diferencia de otros mecanismos, como los tribunales de “serial”, cuya función a veces se confunde con la del Tribunal General de Arbitraje.
Teresa Avilé Crespo estará a cargo de la coordinación del panel de profesionales.
“Es una confusión frecuente. Aquí se solucionan cuestiones estrictamente privadas, con procedimientos claros y reconocidos internacionalmente”, aclaró la secretaria de la entidad Teresa Avilé Crespo, quien participará activamente en la jornada.
Entre las ventajas principales del arbitraje, Avilé Crespo destaco la rapidez y la eficiencia: los procedimientos pueden completarse en meses, frente a los años que puede demandar un litigio judicial.
“Además, permite a los empresarios, contadores y escribanos insertar cláusulas compromisorias en sus contratos, asegurando que cualquier conflicto se resuelva dentro de un marco seguro y profesional”.
Disertantes y modalidad de inscripción
El evento contará con la participación de destacados especialistas en arbitraje. Entre ellos se destacan: Roque Caivano, jurista de reconocimiento internacional en arbitraje.
Jorge Buteler, presidente del Tribunal de Arbitraje General de la BCSF, María Marta Didier, árbitro de la casa y Jesús Fernández, quienes explicarán los procedimientos locales y su aplicación práctica.
La Bolsa de Comercio de Santa Fe reafirma su rol como institución facilitadora del comercio y del diálogo privado, ofreciendo un espacio confiable y eficiente para resolver conflictos sin depender del sistema judicial ordinario.
La actividad está destinada al público en general, no solo a abogados, y se podrá acceder a través de inscripción gratuita por Eventbrite. La cita será el lunes 20, a partir de las 18:30, y no tiene arancel.
Fomentando la cultura del arbitraje
El relanzamiento del Tribunal de Arbitraje General busca difundir la herramienta entre empresarios, profesionales y público en general, promoviendo su uso como mecanismo de resolución de conflictos.
“Es importante que empresarios, contadores y escribanos conozcan la utilidad del arbitraje y comiencen a aplicarlo en sus contratos. Esto permite agilizar negocios, proteger inversiones y evitar la saturación de la justicia”, concluyó Durando.
