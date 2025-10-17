Una herramienta ágil para empresas y profesionales

La Bolsa de Comercio de Santa Fe invita a una jornada sobre Arbitraje

La cita será el lunes 20, a partir de las 18:30 horas y contará con la participación de Roque Caivano, Jesús Fernández, Jorge Buteler y María Marta Didier. La actividad no arancelada, está destinada al público en general.