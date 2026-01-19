1, 2, 3 probando...

Quejas de automovilistas por demoras en Sauce Viejo con los nuevos semáforos de la Ruta 11

Los aparatos fueron instalados el miércoles 14 y según expresaron quienes transitan por ese sector se forman filas de varios kilómetros. “No va a funcionar”, lanzó un usuario de redes sociales.