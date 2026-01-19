Quejas de automovilistas por demoras en Sauce Viejo con los nuevos semáforos de la Ruta 11

El miércoles 14 comenzaron a funcionar a modo de prueba los nuevos semáforos en la Ruta Nacional 11 a la altura del Parque Industrial y el aeropuerto de Sauce Viejo, en jurisdicción de esa localidad del departamento La Capital.
Los aparatos fueron instalados el miércoles 14 y según expresaron quienes transitan por ese sector se forman filas de varios kilómetros. “No va a funcionar”, lanzó un usuario de redes sociales.
El fin de semana que pasó fue el primero con los aparatos en la citada zona y la experiencia de quienes circulan por el lugar no fue la mejor. A través del WhatsApp de El Litoral llegaron fotos y comentarios respecto a largas filas generadas por los tiempos de los dispositivos de tránsito.
“Tremendo tapón por el nuevo semáforo en el área industrial de Sauce Viejo, más de 15 km de cola. Una locura... fin de semana tienen que dejarlo en intermitente”, escribió un lector al tiempo de compartir una imagen de la situación.
Otro vecino advirtió que hubo quienes tomaron la colectora no asfaltada para "escapar" del embotellamiento. Y recordó, que sólo es para ingresar a los barrios y su circulación prevista es de norte-sur y no doble mano.
En la previa a la instalación de estos semáforos, El Litoral intentó conocer la voz oficial del municipio de Sauce Viejo sobre este tema pero no obtuvo respuestas.
A través de redes sociales como X e Instagram, usuarios coincidieron en las quejas por las filas sobre Ruta 11. “No van a funcionar los semáforos en el aeropuerto y el parque industrial de Sauce Viejo”, posteó en el ex Twitter @rhodmansv junto con un video.
En simultáneo, el perfil @juanjosetuljak publicó: “En Sauce Viejo no tuvieron mejor idea que poner un semáforo en la entrada al aeropuerto. En este momento 10 km de cola en la ruta, que avanza a paso de hormiga. Peor idea vial no existía”.
Como explicó El Litoral, desde el miércoles 14 de enero, comenzaron las pruebas de funcionamiento del nuevo sistema de semaforización instalado en el cruce vial que conecta el Parque Industrial de Sauce Viejo con el Aeropuerto Internacional y la Ruta Nacional 11.
Se trata de una etapa clave previa a la puesta en marcha definitiva, informaron desde la Municipalidad de Sauce Viejo en un comunicado publicado en redes sociales.
"La implementación del sistema semafórico busca ordenar el tránsito en uno de los puntos más transitados del corredor sur del área metropolitana santafesina, donde confluyen vehículos particulares, transporte de carga pesada, trabajadores del Parque Industrial y usuarios del aeropuerto", agregaron.
"Durante esta fase de prueba, los semáforos estarán activos para evaluar su funcionamiento general, los tiempos de cada fase y la correcta sincronización de los movimientos vehiculares", señalaron pero no detallaron hasta cuándo sería el modo de prueba.