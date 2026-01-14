Circular con cuidado

Comienzan las pruebas de la semaforización en el cruce Parque Industrial–Aeropuerto de Sauce Viejo

El nuevo sistema entrará en etapa de prueba este miércoles 14 de enero desde las 14 en un punto clave de conexión vial. Las autoridades recomiendan circular con cuidado y respetar la señalización para evitar siniestros.