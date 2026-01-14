Comienzan las pruebas de la semaforización en el cruce Parque Industrial–Aeropuerto de Sauce Viejo
El nuevo sistema entrará en etapa de prueba este miércoles 14 de enero desde las 14 en un punto clave de conexión vial. Las autoridades recomiendan circular con cuidado y respetar la señalización para evitar siniestros.
Se habilita el ingreso y egreso del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo Créditos: Fernando Nicola
Desde este miércoles 14 de enero, a partir de las 14, comenzarán las pruebas de funcionamiento del nuevo sistema de semaforización instalado en el cruce vial que conecta el Parque Industrial de Sauce Viejo con el Aeropuerto Internacional y la Ruta Nacional 11.
Se trata de una etapa clave previa a la puesta en marcha definitiva, por lo que se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con extrema precaución.
La implementación del sistema semafórico busca ordenar el tránsito en uno de los puntos más transitados del corredor sur del área metropolitana santafesina, donde confluyen vehículos particulares, transporte de carga pesada, trabajadores del Parque Industrial y usuarios del aeropuerto.
Durante esta fase de prueba, los semáforos estarán activos para evaluar su funcionamiento general, los tiempos de cada fase y la correcta sincronización de los movimientos vehiculares.
Cruce vial que conecta el Parque Industrial de Sauce Viejo con el Aeropuerto Internacional y la Ruta Nacional 11.
El enlace vial entre el Parque Industrial y el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo constituye un punto neurálgico del tránsito regional. A diario, por ese sector circulan camiones de gran porte vinculados a la actividad industrial, colectivos, taxis, remises y automóviles particulares que se desplazan tanto hacia la ciudad de Santa Fe como hacia Santo Tomé y otras localidades de la zona.
Durante las pruebas, personal técnico y de tránsito monitoreará el comportamiento del sistema para realizar los ajustes necesarios antes de su habilitación definitiva. En este sentido, las autoridades remarcaron que se trata de una instancia habitual en este tipo de obras, fundamental para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.
Cómo funcionará el nuevo sistema semafórico
El esquema de semaforización fue diseñado para dar respuesta a la complejidad del cruce y contempla cuatro tiempos bien definidos. En primer lugar, regula el ingreso y egreso del Parque Industrial, permitiendo un movimiento ordenado de los vehículos que entran y salen del predio.
En segundo término, se habilita el ingreso y egreso del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, facilitando el acceso a la terminal aérea sin interferencias con el tránsito de la ruta. Además, el sistema contempla un tiempo específico para el giro a la izquierda hacia la Ruta Nacional 11 desde el sector aeropuerto, uno de los movimientos más riesgosos hasta el momento.
Parque Industrial de Sauce Viejo Créditos: Fernando Nicola
Finalmente, se incluye un cuarto tiempo para el giro a la izquierda hacia la Ruta Nacional 11 desde el sector de Santo Tomé. Este esquema integral busca eliminar cruces simultáneos conflictivos y brindar mayor previsibilidad a quienes circulan por la zona.
Según se indicó, durante la etapa de prueba se evaluará si los tiempos asignados a cada movimiento son adecuados o si requieren modificaciones en función del volumen de tránsito registrado.
Mientras se desarrollan las pruebas de funcionamiento, se solicita a conductores y conductoras extremar las medidas de precaución. Entre las principales recomendaciones se destacan respetar estrictamente las indicaciones de los semáforos, reducir la velocidad al aproximarse al cruce y prestar especial atención a la señalización vertical y horizontal.
También se aconseja anticipar las maniobras, evitar distracciones y mantener una distancia prudente con otros vehículos, especialmente con camiones y transporte pesado que circulan habitualmente por el sector.
Desde los organismos responsables recordaron que, si bien el sistema estará operativo, se trata de una etapa de ajuste, por lo que pueden registrarse cambios en los tiempos semafóricos o intervenciones del personal de tránsito para ordenar la circulación.