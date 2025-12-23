Cuándo, dónde y por qué la provincia de Santa Fe tendrá mandatos de 6 años
Para el año 2035, el mandato de todos los intendentes de la provincia deberá ser coincidente. Pero hay 19 ciudades de reciente creación que quedaron desacopladas. Cómo se ordenarán los calendarios electorales y de qué manera se planificará en esos distritos la reelección.
Por imperativo de la nueva Constitución provincial, hacia 2035, los mandatos de todos los intendentes – ya no existe en Santa Fe la figura del presidente comunal- deberán estar unificados. Par lograr ese "acople", el texto de la nueva carta magna establece calendarios electorales que operarán como ordenadores de dicho esquema.
De ello deriva una particularidad: en 19 ciudades, habrá de manera excepcional un mandato de seis años. Se trata de las que fueron creadas recientemente por ley y de las que ya venían renovando autoridades municipales en los comicios intermedios.
Ellas son: Alvear, Armstrong, El Trébol, Florencia, Fray Luis Beltrán, Helvecia, Las Toscas, Puerto General San Martín, Recreo, Roldán, Romang, San Guillermo, San José De La Esquina, San José del Rincón, San Vicente, Sauce Viejo, Suardi, Teodelina y Villa Minetti.
En diálogo con El Litoral, el diputado Joaquín Blanco, ex presidente de la Comisión Redactora durante la Convención, explicó cómo se instrumentará el nuevo texto constitucional.
- ¿Cómo se planifican las elecciones de aquí en adelante para que se puedan unificar los mandatos de todos los intendentes en la provincia?
- Esto surge de la definición de la Convención Constituyente de que todos los mandatos de los gobiernos locales duren 4 años. Esto es todo una novedad... La enorme mayoría de las localidades de la provincia tiene menos de diez mil habitantes. Y la comuna es un híbrido porque ejerce a la vez la tarea ejecutiva y legislativa. El cambio es muy grande y muy profundo porque todas se convierten en municipio.
Todos los mandatos van a tener cuatro años. Entonces lo que definimos es, en primer lugar, que las comunas cuyas autoridades asumieron el pasado 10 de diciembre tendrán un mandato de dos años porque la convocatoria a elecciones de ese proceso se dio antes de que se sancionara la nueva Constitución.
Pero a partir del 2027, esa misma comuna ya tendrá formato de municipio y con un mandato para sus autoridades de cuatro años. De esa forma, todos quienes se presenten en 2027 y sean electos van a tener la posibilidad de una reelección consecutiva en el 2031.
- ¿Es decir que la de 2027 recién se cuenta como la primera elección o primer mandato?
- Exactamente, y en el 2035 finalizaría la posibilidad de que ese intendente pueda seguir presentándose. Entonces, vamos a poner un caso muy concreto, un presidente comunal que juró el pasado 10 de diciembre por la nueva Constitución y tomó funciones por primera vez en su comuna tiene 2 años de mandato, la posibilidad de presentarse en el 2027 por 4 años y si gana, la posibilidad de presentarse en el 2031 por otros 4 años. Entonces, en el 2035 finaliza la posibilidad de reelecciones consecutivas.
- Eso para las comunas. ¿Qué sucede con los municipios?
- Ahí tenemos una particularidad… Desde el retorno a la democracia, por ley, se han ido creando nuevas ciudades en la provincia y la renovación de sus autoridades no coincidía con la elección general de gobernador. Entonces, se empalmaban con las elecciones intermedias.
Históricamente eran ocho ciudades, pero en los últimos años se sumaron otras y hoy son 19 las que tienen ésa característica. En la Convención Constituyente acordamos que era importante que se unificaran también, y que la elección de intendente coincidiese con la elección de gobernador, senadores, diputados y demás intendentes de la provincia.
- ¿Qué se resolvió para esas ciudades específicamente?
- En esas ciudades, los intendentes que asumieron el 10 de diciembre último tendrán un mandado de cuatro años; es decir, hasta 2029. Y en 2029 habrá una elección sólo para renovar intendente en esas 19 ciudades con la salvedad de que excepcionalmente, ese mandado se extenderá por seis años. De esa manera, se llegará a 2035 con todos los mandatos unificados; se acoplarían estas 19 ciudades al resto de las elecciones municipales.
- ¿Cómo operaría en ese caso la reelección?
- Se toma como primer mandato el período 2025/2029 y allí se accede a la reelección, con lo cual el eventual mandato del reelecto concluiría en 2035, es decir, al cabo de esos seis años que se otorgan de manera excepcional. En definitiva, todos tienen la posibilidad de gobernar 10 años hasta llegar al 2035. Por ejemplo, al intendente de Santa Fe, le quedan dos años de mandato. En 2027, se contará si es reelecto, como primer mandato en el marco de la nueva Constitución. Por lo tanto, podría presentarse nuevamente en 2031 porque ésa representaría su primera reelección desde que rige la nueva carta magna. Entonces, llegaría a 2035 con su nuevo mandato de cuatro años, habiendo estado diez años en el cargo. Desde ese entonces, ya no podría acceder a una nueva reelección consecutiva. Esto rige para todos los cargos, excepto para el gobernador actual que quedó habilitado a presentarse para la reelección en las próximas elecciones de 2027.
- De todos modos permanecen las elecciones intermedias para renovar concejos…
- Claro; en todas las ciudades de más de veinte mil habitantes. Definimos este criterio que tiene que ver con que son Concejos más amplios, de mayor número; son localidades que tienen más participación, más politización, donde hay más cultura democrática en el sentido del funcionamiento de estos cuerpos deliberativos. Tienen una vida cívica más intensa. Allí se van a mantener las elecciones intermedias para renovar por mitades los concejos cada dos años.