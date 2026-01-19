Subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito de la Municipalidad

Raúl Hurani: “El Municipio viene creciendo en su infraestructura ciclista en toda la ciudad de Santa Fe”

El funcionario dijo que la idea del intendente Poletti es “conectar toda la ciudad con bicisendas”. Fue en el marco de presentación de la nueva ciclovía sobre avenida J.J Paso, que comunicará con la del nuevo puente a Santo Tomé.