Cómo será la bicisenda que prepara el municipio en la Av. J.J. Paso

La Municipalidad de Santa Feavanza con una obra de mejora integral sobre avenida Juan José Paso que incluye la ejecución de nueva infraestructura ciclista. El objetivo es fortalecer y ampliar la red de ciclovías, promoviendo una movilidad más segura, sustentable y accesible, con un trazado continuo que facilite los desplazamientos cotidianos.
En los últimos días se intensificaron las intervenciones sobre el corredor, que busca conectar tramos ya existentes y otros en ejecución. La apuesta es consolidar una red ciclista integrada, con una visión sistémica y un entramado continuo para circular de manera rápida, directa, visible y cómoda.
La nueva obra se desarrollará entre 1° de Mayo y Dr. Zavalla. En ese recorrido, permitirá enlazar sectores ya intervenidos y conectarse con trabajos que se están ejecutando sobre Bulevar Tacca, dentro de un esquema que apunta a mejorar la continuidad territorial de la movilidad activa.
La ciclovía se adapta al corredor con bicisenda central y tramo sobre calzada.
Desde el Municipio también destacaron que el trazado proyecta a futuro un vínculo estratégico hacia el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé. La intención es que el sistema tenga escala metropolitana y sume opciones reales de traslado para quienes eligen la bicicleta como medio de transporte.
Dos tipologías según el corredor
La infraestructura tendrá dos formatos de acuerdo a las características geométricas y funcionales de Juan José Paso. En el primer tramo, entre 1° de Mayo y Urquiza, se implementará una bicisenda sobre el cantero central, aprovechando la configuración disponible en ese sector de la avenida.
A partir de Urquiza y hasta Dr. Zavalla, se adoptará una ciclovía ubicada sobre el borde izquierdo de la calzada norte. En ese segmento se integrará al espacio vial con un ancho libre de circulación superior a los 2,50 metros y elementos específicos para mejorar la seguridad.
La ciclovía sobre calzada se ejecuta sin alterar el funcionamiento vehicular, ya que se mantiene una calzada de circulación superior a 6 metros. Ese margen permite sostener una circulación fluida y compatible con flujos estimados en alrededor de 1.500 vehículos por hora.
El tramo conectará 1° de Mayo con Dr. Zavalla y obras en ejecución.
La obra cobra relevancia por la alta concentración de instituciones educativas, deportivas y comerciales en la zona. En el entorno inmediato se encuentran el Complejo Educativo Beato Monti, la Escuela Especial N° 1429, clubes como Colón, Villa Devoto y Nacional, además de supermercados, centros de salud y comercios barriales.
Con la intervención en Juan José Paso, la ciudad suma un corredor más seguro para quienes se mueven en bicicleta y refuerza una agenda de movilidad activa que apunta a ordenar la circulación y mejorar la convivencia vial.