Crónicas del digesto

Del "MSN Messenger" a los juegos on line: cómo fue el boom de los cibers hace dos décadas en Santa Fe

Eran lugares de recreación donde se ofrecían computadoras con Internet para “gamers” y para chats personalizados, que eran una suerte de “Tinder” de aquella época. Se cobraba por tiempo de consumo. Fueron muy populares.