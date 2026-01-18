Del "MSN Messenger" a los juegos on line: cómo fue el boom de los cibers hace dos décadas en Santa Fe
Eran lugares de recreación donde se ofrecían computadoras con Internet para “gamers” y para chats personalizados, que eran una suerte de “Tinder” de aquella época. Se cobraba por tiempo de consumo. Fueron muy populares.
Recreación de un ciber de los años 2000. Imagen hecha con IA. Crédito: Archivo El Litoral
En la “protohistoria” de la revolución tecnológica de los smartphones y las redes sociales, existieron lugares donde se brindaba el servicio de acceso a una computadora (con pantallas que eran armatostes) con una conexión a Internet lenta y entrecortada. Se llamaron “cibers”, “cybers” o “cibercafés”.
Quienes tengan más de 40 años los recordarán, quizás con nostalgia o con recuerdos gratos. Un ciber era un lugar donde se podía jugar en línea o chatear a través del ya mítico “MSN Messenger”, un servicio de chat personalizado de Microsoft, que tuvo su final más cerca en el tiempo, allá por 2014.
También, eran demandados por los empleados administrativos que debían mandar e-mails, y por quienes debían hacer búsquedas on line para sus estudios académicos. Se podía tomar un café o una gaseosa; algunos ciber algunos vendían bebidas alcohólicas y hasta permitían fumar a sus asistentes dentro del local: el aire allí era brumosamente gris.
Estaban principalmente en la vieja Recoleta, pero había decenas de estos locales en la gran mayoría de los barrios céntricos de esta capital, principalmente.
Además, se socializaba sin necesidad de intermediación tecnológica (iban grupos de amigos que jugaban, chateaban pero también hablaban personalmente), y se cobraba por tiempo de uso de computadora: la hora, dos pesos.Eran, como se ve, otros tiempos pero no tan lejanos: la primera ordenanza que reguló data de 2004: hace 22 años.
Regulación
Consta en el digesto histórico de 2008 (por aquel entonces era intendente de la ciudad capital Mario Barletta) esa primera ordenanza sancionada por el Concejo de Santa Fe llevó el Nº 11.047: fue sancionada el 13 de mayo de 2004 y promulgada el 28 de julio del mismo año.
(N. del R: Como se sabe, un digesto es un compendio de ordenanzas del Concejo, resoluciones y decretos del municipio capitalino que organizan en términos legislativos las normas de convivencia de una comunidad en determinadas épocas históricas. Fueron publicados en 2023.)
Esa normativa de Santa Fe capital reguló el funcionamiento y estableció los requisitos para la habilitación de aquellos comercios donde “a través de ordenadores personales se brinde a sus usuarios la posibilidad de practicar juegos recreativos”.
El “Counter Strike”, uno de los juegos más populares. Crédito: Archivo
También, de juegos de destreza o habilidad, “donde el jugador compite contra la misma máquina o contra otros jugadores que se encuentren conectados a la red (de Internet) del local”. Debían tributar al Fisco municipal como comercios, en los términos de la Ordenanza Fiscal Municipal.
Juegos en red
Los juegos de los cibers eran en general para “multijugadores”: se jugaban en red local (LAN): los más conocidos, ya casi clásicos, fueron el Counter Strike, StarCraft, Age of Empires, Warcraft III, más juegos de carreras y lucha como el FIFA y el tan popular Street Fighter. La gente podía pasarse horas jugando, hasta que las monedas se terminaban.
Los cibers debían instalarse a una distancia no menor de cien metros de cualquier escuela. “Estaba prohibida la emisión de juegos de entretenimiento que manifiesten una discriminación racial, religiosa, pornográfica, política o que atenten a la moral y las buenas costumbres”, decía aquella normativa.
También, se prohibía el acceso de menores “con uniforme (guardapolvos) y en horario escolar”. Los menores de 10 años podían permanecer en el local hasta las 20 horas, y los menores de 14 a 16 años hasta las 22 horas.
“Quedaba expresamente prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas a menores”, establecía taxativamente la ordenanza. Sí se permitía la presencia de menores en compañía de los padres o tutores.
Había boxes para los asistentes -el factor de ocupación era de 1,5 metros cuadrados por ordenador personal, servidor o máquina de juego-, además de un área destinada a servicios generales (sanitarios, bar y/o cafetería).
El ya mítico “MSN Messenger”
Como se dijo, el MSN Messenger nació en julio de 1999, y fue un programa de mensajería instantánea creado por la empresa Microsoft. Fue disuelto en 2013-2014, cuando dicha empresa lo reemplazó por Skype para unificar sus servicios, debido al auge de los smartphones y las redes sociales.
Tuvieron su epicentro en la vieja Recoleta, pero también había en otros barrios. Crédito: Archivo
MSN Messenger fue el servicio de mensajería instantánea con más usuarios en el mundo.
Era chatear con amigos y con la familia. Los estudiantes del interior de la provincia lo usaban mucho para comunicarse con sus padres a la distancia, siempre y cuando éstos tuvieran un ordenador con Internet. Su ícono era algo así como un hombrecito de color rojo cuanto el interlocutor “del otro lado” estaba fuera de línea, y verde cuando se encontraba on line.
Pero también, servía para algo así como “conversaciones íntimas” entre conocidos y desconocidos. Algunos usuarios lo utilizaban para conocer gente y mantener alguna relación sexo-afectiva, con lo cual también MSN Messenger fue una suerte de “Tinder” adelantado. Tinder, como se sabe, es una de las apps de citas más populares del mundo.
Los digestos históricos sirven para reconstruir una determinada etapa histórica de la ciudad. Y los cibers tuvieron su capítulo: sea para jugar entre amigos compartiendo una cerveza, sea para buscar ese “levante” tan anhelado con el chico o chica que tanto gustaba. También, para socializar de forma real. Las redes sociales cambiaron todo.