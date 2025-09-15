El "Ministerio" de la moral en la Santa Fe de los años '70: historia de mordazas, multas y arrestos

Mirá también

El silencio como "método represivo" en la Santa Fe de los años '70: cómo se controlaba el ruido urbano

Los panfletos públicos eran una afrenta contra la moral. Imagen creada con IA. Crédito: El Litoral

Mirá también

La historia de los cabarets en la Santa Fe a fines de los '70: de la "sexualidad subversiva" a la censura

Mirá también

El minucioso origen del Bv. Gálvez: una historia de planos, apertura de calles y un ingeniero visionario

Alumnos santafesinos hacen una representación de la última dictadura. Crédito: Archivo

Mirá también

Cómo era el sexo hace 130 años en Santa Fe: burdeles regulados bajo normas de "tolerancia"

Mirá también

Una mitología de carne, sangre y cuchillas: el matadero en la Santa Fe del siglo XIX