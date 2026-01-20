Naturaleza, juegos y una experiencia inolvidable para los chicos de Franck
Autoridades comunales acompañaron una jornada campamentil destinada a niños de Misión Colonia, que se desarrolló en el camping de pesca del Club Atlético Franck. La propuesta combinó recreación, aprendizaje y contacto directo con la naturaleza.
La actividad se desarrolló en un clima de entusiasmo y alegría, con una destacada participación de los chicos.
El presidente comunal, Damián Franzen, y la vicepresidenta, Luciana Ferreyra, participaron de una jornada campamentil especialmente organizada para los niños de Misión Colonia, acompañados además por el presidente del Club Atlético Franck, Jorge Lang.
La presencia de las autoridades resaltó la importancia de este tipo de iniciativas que promueven la inclusión, el esparcimiento y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
Los chicos pudieron disfrutar de una experiencia diferente, fuera de la rutina cotidiana.
Durante la jornada, los niños viajaron al camping de pesca del Club Atlético Franck, donde pasaron un día completo al aire libre.
El programa incluyó juegos recreativos, paseos en lancha, actividades de pesca y múltiples propuestas de contacto con la naturaleza, favoreciendo el aprendizaje a través de la experiencia y el disfrute compartido.
Desde la organización expresaron un profundo agradecimiento a los padres, a los profesores y a la Comisión de Pesca, quienes hicieron posible la realización de esta jornada, cediendo el espacio y colaborando activamente para que los niños vivieran una experiencia enriquecedora y segura.