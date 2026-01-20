#HOY:

Naturaleza, juegos y una experiencia inolvidable para los chicos de Franck

Autoridades comunales acompañaron una jornada campamentil destinada a niños de Misión Colonia, que se desarrolló en el camping de pesca del Club Atlético Franck. La propuesta combinó recreación, aprendizaje y contacto directo con la naturaleza.

El presidente comunal, Damián Franzen, y la vicepresidenta, Luciana Ferreyra, participaron de una jornada campamentil especialmente organizada para los niños de Misión Colonia, acompañados además por el presidente del Club Atlético Franck, Jorge Lang.

La presencia de las autoridades resaltó la importancia de este tipo de iniciativas que promueven la inclusión, el esparcimiento y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

La actividad se desarrolló en un clima de entusiasmo y alegría, con una destacada participación de los chicos, quienes pudieron disfrutar de una experiencia diferente, fuera de la rutina cotidiana.

Juegos, pesca y contacto con la naturaleza

Durante la jornada, los niños viajaron al camping de pesca del Club Atlético Franck, donde pasaron un día completo al aire libre.

El programa incluyó juegos recreativos, paseos en lancha, actividades de pesca y múltiples propuestas de contacto con la naturaleza, favoreciendo el aprendizaje a través de la experiencia y el disfrute compartido.

Desde la organización expresaron un profundo agradecimiento a los padres, a los profesores y a la Comisión de Pesca, quienes hicieron posible la realización de esta jornada, cediendo el espacio y colaborando activamente para que los niños vivieran una experiencia enriquecedora y segura.

La jornada campamentil dejó un saldo altamente positivo y reafirmó el valor del trabajo conjunto entre instituciones, familias y autoridades locales en beneficio de la niñez y la comunidad.

Las Colonias
Educación

