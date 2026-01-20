"Misión Colonia"

Naturaleza, juegos y una experiencia inolvidable para los chicos de Franck

Autoridades comunales acompañaron una jornada campamentil destinada a niños de Misión Colonia, que se desarrolló en el camping de pesca del Club Atlético Franck. La propuesta combinó recreación, aprendizaje y contacto directo con la naturaleza.