Comodoro Rivadavia en emergencia por el desplazamiento del cerro Hermitte: 300 evacuados
La ladera sur del cerro comenzó a ceder y generó daños estructurales en viviendas e infraestructura, lo que llevó a las autoridades a ordenar desalojos preventivos en varios barrios del norte de la ciudad mientras continúan las evaluaciones técnicas.
El movimiento de suelo comenzó el domingo por la madrugada y ya afectó a 500 casas.
Tras un importante desplazamiento de tierras en la ladera sur del cerro Hermitte, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística en el sector afectado. La situación es crítica: ya se contabilizan 300 personas evacuadas y el riesgo continúa latente.
La zona norte de la ciudad concentra el mayor impacto del fenómeno, especialmente en los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos. El escenario es alarmante, con viviendas dañadas y familias obligadas a abandonar sus hogares ante el peligro de derrumbe.
El iniciodelmovimiento
El deslizamiento comenzó durante la madrugada del domingo y afectó de manera directa a unas 500 viviendas. Frente al avance del terreno, el municipio dispuso el lunes la autoevacuación inmediata para resguardar a los vecinos.
Ya son 300 los evacuados por el desplazamiento del cerro Hermitte.
El corrimiento del suelo provocó colapsos en muros, techos y calles, generando pérdidas materiales significativas. Muchas personas perdieron bienes construidos a lo largo de toda una vida. Ante este panorama, equipos psicológicos comenzaron a brindar contención a las familias damnificadas.
El movimiento del cerro también dañó instalaciones subterráneas de gas y agua, además de generar grietas en distintos puntos del tendido. La noche del domingo se registró un corte abrupto del suministro eléctrico, lo que agravó la emergencia.
Desalojo y zona restringida
En las últimas horas, las autoridades ordenaron el desalojo total del barrio Médanos y establecieron un cierre perimetral debido al alto riesgo que implica permanecer en el área. Mientras algunos vecinos lograron rescatar pertenencias, muchos no tuvieron tiempo de hacerlo por la rapidez del evento.
Un informe del 2002 ya había adelantado el peligro de hundimiento.
Vecinos de la zona aseguraron que habían advertido desde hace años sobre movimientos irregulares del terreno y que esas denuncias eran conocidas por las autoridades.
Incluso, un estudio técnico elaborado en 2002 ya señalaba la peligrosidad del barrio Sismográfica por la expansión urbana sobre materiales inestables del cerro Hermitte, anticipando posibles hundimientos, daños en viviendas y afectación de redes de servicios.