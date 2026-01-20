Horas críticas

Comodoro Rivadavia en emergencia por el desplazamiento del cerro Hermitte: 300 evacuados

La ladera sur del cerro comenzó a ceder y generó daños estructurales en viviendas e infraestructura, lo que llevó a las autoridades a ordenar desalojos preventivos en varios barrios del norte de la ciudad mientras continúan las evaluaciones técnicas.