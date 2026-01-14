Comodoro Rivadavia: una mujer fue encontrada muerta y la familia sospecha un femicidio

El hallazgo de una mujer sin vida en un sector de la costanera de Comodoro Rivadavia generó conmoción en la ciudad y reavivó el debate sobre la violencia de género. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este miércoles 14 de enero en un precipicio cercano al cerro Chenque, tras un operativo de búsqueda iniciado por la denuncia de su familia.
La víctima fue identificada como Valeria Schwab, de 38 años, quien había salido a caminar el martes por la noche y no regresó a su domicilio. Al perder contacto con ella, sus allegados radicaron la denuncia y alertaron que solía recorrer la zona costera, lo que orientó los rastrillajes.
El operativo y la investigación judicial
Según informaron fuentes locales, en la búsqueda participaron efectivos de la Policía del Chubut y Bomberos Voluntarios. Tras el hallazgo del cuerpo, se sumó personal de Criminalística y la investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que intenta determinar las circunstancias y la causa de la muerte.
Desde la familia sostienen que no se trató de un accidente ni de un hecho de inseguridad común. Señalan que Valeria llevaba consigo solo su teléfono celular y auriculares, y que algunos de sus efectos personales fueron encontrados separados del cuerpo.
El relato de la familia y las sospechas
Jessica, hermana de la víctima, brindó declaraciones a medios locales y expresó su convicción de que se trató de un femicidio. Contó que Valeria había salido a caminar como lo hacía habitualmente y que mantenía contacto por mensajes mientras recorría el paseo costero.
“Nos mandaba mensajes diciendo por dónde iba y de repente dejó de responder. Eso no era normal en ella”, relató. También cuestionó el accionar policial durante las primeras horas de la búsqueda y aseguró que fueron los propios familiares quienes descendieron por la zona en plena oscuridad.
Jessica agregó que la aparición de una zapatilla cerca del lugar donde se halló el cuerpo refuerza la hipótesis de que su hermana fue interceptada. “Le podía pasar a cualquier mujer que salga a caminar. Le pasó a mi hermana”, sostuvo.
Convocatoria para pedir justicia
Familiares y amigos de Valeria convocaron a una movilización para este miércoles a las 18 en la Plaza Kompuchewe. Bajo la consigna “Vivas nos queremos”, reclamarán el esclarecimiento del hecho y justicia por la muerte de la mujer.
Valeria Schwab era oriunda del barrio Kilómetro 3, se dedicaba a la venta de perfumería a través de redes sociales y, según sus allegados, llevaba una vida activa, vinculada al deporte y al contacto con la naturaleza. La investigación continúa mientras la ciudad acompaña el pedido de respuestas.