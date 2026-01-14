Violencia de género

Comodoro Rivadavia: una mujer fue encontrada muerta y la familia sospecha un femicidio

El cuerpo de Valeria Schwab, de 38 años, fue hallado este miércoles 14 de enero en un precipicio de la costanera, en la zona del cerro Chenque. La Justicia investiga las causas del fallecimiento mientras la familia apunta a un ataque y convoca a una movilización para pedir justicia.