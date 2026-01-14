Apareció Tania Suárez: la mujer buscada en Córdoba fue hallada maniatada en La Cumbre

Tania, la mujer que era buscada en Córdoba desde el domingo tras salir a una cita pactada por Facebook, fue encontrada viva este martes en las sierras. La confirmación llegó por fuentes judiciales y trajo alivio a la familia, que había perdido todo contacto con ella durante la noche del fin de semana.
La denuncia se activó luego de que sus familiares no lograran comunicarse con ella desde el domingo a la noche. En las horas previas, Tania había intercambiado mensajes con su hija y su hermana, en los que daba señales de incomodidad durante el encuentro.
Según la reconstrucción inicial, el lunes se formalizó la presentación ante la Justicia y comenzó la investigación para establecer sus últimos movimientos, con datos que indicaban que se habría dirigido al Parque Sarmiento. Incluso este martes por la tarde se realizaba una marcha mientras continuaba la búsqueda.
El hallazgo se produjo en La Cumbre, donde la mujer fue encontrada atada. De inmediato se dispuso su traslado para la realización de estudios y controles médicos, mientras se preservaban actuaciones y testimonios para avanzar en la causa.
El comisario Darío Bravo indicó que Tania permanecía en el hospital y que luego sería derivada al Polo de la Mujer para continuar con el abordaje y las diligencias correspondientes.
Por el momento no hay detenidos y la investigación sigue en curso. La causa quedó a cargo de la fiscal de Violencia de Género y Familiar de cuarto turno, Andrea Martin Artesi, que ordenó medidas para esclarecer qué ocurrió durante las horas en las que Tania estuvo desaparecida.