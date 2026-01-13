Golpe al contrabando en Misiones: secuestran más de $265 millones en mercadería ilegal
Ocurrió en Puerto Iguazú durante un control vehicular de la PSA con colaboración de ARCA. En un camión de encomiendas detectaron productos sin documentación legal que incluían electrodomésticos, indumentaria y artículos electrónicos.
Un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) derivó en el secuestro de mercadería de contrabando valuada en más de 265 millones de pesos en la ciudad misionera de Puerto Iguazú. El procedimiento fue realizado con colaboración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un control vehicular de rutina.
Los efectivos interceptaron un camión que transportaba encomiendas y carga general. Al solicitar la documentación correspondiente, el chofer presentó comprobantes irregulares, lo que despertó sospechas sobre una posible infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú autorizó el traslado del vehículo para realizar una inspección más profunda. Con la ayuda de un escáner, se detectaron bultos compatibles con mercadería de origen extranjero, sin respaldo legal.
Qué encontraron dentro del camión
En total se contabilizaron 210 encomiendas. Entre los productos secuestrados se encontraban artículos de bazar, calzado, indumentaria, electrodomésticos, blanquería, consolas de videojuegos, juguetes y una gran cantidad de dispositivos electrónicos, como smart TVs.
Según el informe oficial, el valor estimado de la carga incautada supera los $265 millones. La magnitud del cargamento y su diversidad evidencian una clara finalidad comercial, por lo que la Justicia considera que se trata de un delito de contrabando.
Intervención judicial y destino de la mercadería
La totalidad de los productos fue puesta a disposición del juzgado interviniente, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades penales y eventuales conexiones con redes más amplias de contrabando.
El operativo se enmarca en las acciones de control que el Ministerio de Seguridad de la Nación lleva adelante para combatir el tráfico ilegal de mercadería en las zonas de frontera, especialmente en los pasos críticos del norte argentino.