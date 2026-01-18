Riesgo geológico

Casas partidas, calles quebradas y un centenar de familias evacuadas por el deslizamiento en Chubut

Imágenes aéreas exponen el estado de emergencia provocado por el desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. Advierten que el proceso todavía no terminó. La municipalidad vallará un perímetro de hasta 1.600 metros.