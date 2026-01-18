El suelo dejó de ser firme en Comodoro Rivadavia y el cerro Hermitte pasó de una preocupación monitoreada a una emergencia concreta. Este domingo, el desplazamiento del terreno obligó a evacuar de urgencia a 90 familias en los barrios Sismográfica y Marquesado, con viviendas dañadas y servicios comprometidos.
El operativo se aceleró por el crecimiento visible de grietas y fracturas que atravesaron calles y construcciones. Algunas casas quedaron literalmente “abiertas” en su estructura, mientras que otras presentan desprendimientos y desniveles que impiden cualquier circulación segura dentro y fuera de las propiedades.
Comodoro Rivadavia: 90 familias fuera de sus casas por el desplazamiento del cerro Hermitte
Casas partidas y una zona con riesgo
La escena que describen los vecinos es la de un barrio que cambió de forma en pocas horas. Paredes quebradas, fisuras que corren desde los cimientos y veredas levantadas por el empuje del terreno. El temor principal es que el movimiento continúe y termine de empujar construcciones completas hacia sectores inestables.
La evacuación alcanzó a familias que debieron salir con lo imprescindible, en medio de la incertidumbre sobre si podrán regresar. La prioridad de los equipos de emergencia fue evitar que alguien permanezca dentro de viviendas con daño estructural, por el riesgo de derrumbe y por la posibilidad de nuevos desplazamientos.
En paralelo, el terreno afectó la infraestructura básica de la zona. Las roturas en cañerías y redes subterráneas multiplicaron los peligros, especialmente por la presencia de fugas de gas detectadas durante las primeras inspecciones, lo que obligó a extremar medidas de prevención.
Fugas de gas, cortes de servicios y calles intransitables
El impacto no quedó limitado a los daños visibles. La situación se agravó por el compromiso de servicios esenciales: en distintos puntos se dispuso el corte total de agua y gas ante la posibilidad de filtraciones y fallas en troncales. El cuadro dejó a las familias evacuadas sin condiciones mínimas para permanecer en el lugar, incluso si sus viviendas no fueron las más afectadas.
Las fugas de gas se convirtieron en un factor determinante para declarar el área como zona de peligro. Con cañerías rotas y pérdidas internas, los trabajos se enfocaron en asegurar el perímetro y reducir riesgos de explosiones o intoxicaciones, mientras se evaluaban los daños en la red.
Además, varias calles quedaron directamente intransitables. El desplazamiento alteró la geometría del terreno: aparecieron grietas profundas, cambios de nivel y sectores con hundimientos. Esa transformación complicó la logística del operativo y la llegada de asistencia a cada punto crítico del barrio.
La evaluación técnica se mantiene minuto a minuto. Los equipos especializados siguen el comportamiento del cerro y buscan establecer si se trata de un proceso que puede estabilizarse o si la zona deberá permanecer restringida por tiempo indeterminado, con controles permanentes y prohibición de retorno.
Qué puede pasar y el debate por el uso del suelo
El caso vuelve a encender un debate que Comodoro Rivadavia conoce desde hace años: la expansión urbana sobre laderas y zonas con antecedentes de inestabilidad. Esta vez, la magnitud del desplazamiento y la velocidad del deterioro superaron cualquier escenario habitual para los habitantes del sector.
Mientras el cerro Hermitte sigue bajo observación, la incertidumbre domina a las familias evacuadas. Para muchos, la pregunta ya no es cuándo volverán, sino si la vivienda seguirá en pie. En barrios donde cada casa es historia y esfuerzo acumulado, la tierra se transformó en una amenaza silenciosa.
La definición sobre la habitabilidad del área podría marcar un antes y un después. Si el movimiento continúa, el lugar podría quedar restringido de forma permanente, obligando a una reubicación y a una discusión profunda sobre planificación, prevención y el costo social de vivir sobre un suelo que se mueve.