Rafaela celebra la Educación Ambiental con una semana de actividades para toda la familia
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental y al cumplirse diez años de la creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, la ciudad desplegará una nutrida agenda de actividades gratuitas destinadas a promover hábitos responsables, participación ciudadana y conciencia ambiental en todas las edades.
Educación ambiental: una semana para aprender, participar y comprometerse
Cada 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, una fecha que invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y el ambiente, así como a impulsar prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el cuidado del entorno común.
En ese contexto, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) organizó una semana completa de actividades abiertas a la comunidad, pensadas para aprender, participar y comprometerse con el desarrollo sostenible.
La propuesta se enmarca, además, en las celebraciones por los 10 años de creación del IDSR, consolidado como un actor clave en la planificación y ejecución de políticas ambientales locales.
A lo largo de la semana, se desarrollarán iniciativas educativas, recreativas y participativas destinadas a niños, jóvenes y adultos, que combinan el aprendizaje práctico con el disfrute del espacio público y el contacto con la naturaleza.
Educación ambiental como política pública
Desde el Instituto destacaron que la educación ambiental, reconocida en Argentina como un derecho, es una herramienta fundamental para generar cambios culturales profundos.
En ese sentido, el director del IDSR, Enrique Soffietti, señaló que la agenda busca “generar aprendizajes significativos, fomentar hábitos sustentables y fortalecer la conciencia ambiental”, al tiempo que se integran propuestas que enriquecen la oferta de actividades de verano en la ciudad.
Las acciones impulsadas apuntan a consolidar la educación ambiental como un pilar del desarrollo sostenible local, atendiendo a las necesidades y demandas de la ciudadanía y promoviendo la participación activa de las familias rafaelinas.
Una agenda diversa para todas las edades
El cronograma incluye biciescuelas, orientadas a niñas y niños de entre 2 y 11 años, que se desarrollarán el sábado 24 de enero en el Centro de Educación Física N.º 53 del Balneario Municipal. La actividad promueve la movilidad sustentable desde la infancia y cuenta con turnos por la mañana y la tarde.
Otra de las propuestas centrales son las visitas guiadas al Complejo Ambiental, previstas para el lunes 26 y el jueves 29 de enero, donde los participantes podrán conocer de primera mano cómo funciona la gestión integral de residuos en Rafaela, con traslado municipal incluido.
El martes 27 de enero, la Huerta Orgánica de la Escuela Especial N.º 2082 será sede del taller de armado de composteras, una experiencia práctica que permitirá a los participantes construir su propia compostera domiciliaria, reduciendo residuos y produciendo abono natural.
Encuentro, naturaleza y comunidad
La agenda continúa el miércoles 28 de enero con una bicicleteada nocturna, una iniciativa ya característica de la ciudad, que propone recorrer aproximadamente nueve kilómetros a ritmo moderado, fomentando el uso cotidiano de la bicicleta y el encuentro entre vecinos.
El viernes 30 de enero, se realizará el taller de plantas aromáticas y medicinales, a cargo de Ricardo Ledesma, orientado a revalorizar el conocimiento ancestral sobre el uso de hierbas como medicina y alimento.
El cierre de la semana será el domingo 1 de febrero con Aventuras en el Bosquecito, un encuentro familiar en el Bosque Educativo Norberto Besaccia, con juegos, actividades artísticas, recorridos sensoriales, feria de productores locales y propuestas culturales al aire libre.
De esta manera, Rafaela reafirma su compromiso con la educación ambiental, promoviendo una ciudadanía informada, participativa y comprometida con el presente y el futuro de la ciudad.