Departamento Castellanos

Rafaela celebra la Educación Ambiental con una semana de actividades para toda la familia

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental y al cumplirse diez años de la creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, la ciudad desplegará una nutrida agenda de actividades gratuitas destinadas a promover hábitos responsables, participación ciudadana y conciencia ambiental en todas las edades.