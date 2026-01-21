Vuelven las altas temperaturas a Santa Fe: desde cuándo y de cuánto será la máxima que se
espera
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado ascenso térmico en la ciudad de Santa Fe y la región durante la última semana de enero. A partir del miércoles, las temperaturas irán en aumento de manera sostenida y podrían alcanzar los 37 grados, con jornadas soleadas y sin lluvias a la vista.
El calor podría intensificarse aún más al inicio de la semana siguiente Créditos: Guillermo Di Salvatore
Luego de algunos días con temperaturas más moderadas, el calor vuelve a hacerse sentir en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico oficial delServicio Meteorológico Nacional (SMN)confirma el regreso de condiciones típicas del verano, con máximas que aumentarán progresivamente y un escenario de tiempo estable que se extenderá durante varios días.
El calor comienza a intensificarse desde mitad de semana
Según el informe actualizado del SMN para la capital provincial, el ascenso de temperaturas comenzará a notarse desde este miércoles 21 de enero, con una máxima prevista de 31 grados y cielo mayormente despejado. La jornada se presentará con viento predominante del noreste y sin probabilidad de precipitaciones.
Mantener una hidratación constante, incluso sin sensación de sed. Créditos: Mauricio Garin
El jueves marcará un nuevo escalón térmico, con una máxima de 33 grados, mientras que el viernes alcanzará los 34 grados, dando inicio a un período de calor más intenso y persistente. Las temperaturas mínimas también comenzarán a elevarse, ubicándose entre los 20 y 22 grados, lo que reducirá el alivio térmico durante la noche.
El fin de semana consolidará este escenario: el sábado se esperan 35 grados, y el domingo la máxima treparía hasta los 36 grados, con cielo mayormente despejado y condiciones de tiempo estable. De acuerdo al organismo nacional, no se prevén lluvias al menos durante los próximos siete días.
Las temperaturas irán en aumento de manera sostenida
Registros más altos
El pronóstico extendido indica que el calor no solo continuará, sino que podría intensificarse aún más al inicio de la semana siguiente. Para el lunes, el SMN anticipa una mínima elevada, cercana a los 27 grados, y una máxima nuevamente de 36 grados. En tanto, el martes se perfila como el día más caluroso del período, con una temperatura máxima estimada en 37 grados.
Este tipo de registros, sumados a la humedad característica de la región, incrementan la sensación térmica y pueden generar condiciones de riesgo para la salud, especialmente en personas mayores, niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas.
Desde el organismo meteorológico explican que estas condiciones responden a la persistencia de una masa de aire cálido y húmedo sobre el centro del país, sin sistemas frontales que favorezcan el descenso de temperatura o la ocurrencia de lluvias en el corto plazo.
Permanecer en lugares ventilados o climatizados, especialmente durante las horas de mayor calor.
Evitar la actividad física intensa en el exterior en los momentos más calurosos del día.
Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, que son más vulnerables a las altas temperaturas.
Los síntomas de alerta ante un posible golpe de calor incluyen mareos, dolor de cabeza, náuseas, piel caliente y seca, confusión y, en casos graves, pérdida de conciencia. Frente a cualquiera de estos signos, se recomienda buscar atención médica de manera inmediata.