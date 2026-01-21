Clima

Vuelven las altas temperaturas a Santa Fe: desde cuándo y de cuánto será la máxima que se espera

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado ascenso térmico en la ciudad de Santa Fe y la región durante la última semana de enero. A partir del miércoles, las temperaturas irán en aumento de manera sostenida y podrían alcanzar los 37 grados, con jornadas soleadas y sin lluvias a la vista.