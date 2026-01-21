#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Pronóstico

Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 19º y la máxima sería de 31°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no hay chances de precipitaciones en la jornada.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
Seguinos en
Por: 

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mirá tambiénPreocupación por la quema de una sombrilla en el Espigón I

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0%.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 19° y la máxima sería de 31º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1012.6 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El jueves tendrá una mínima de 20° y una máxima de 33°. Se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada.
  • Para el viernes se mantendría el cielo algo cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 22º y una máxima de 34º.
  • Finalmente, el sábado cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 22º y una máxima de 35º.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro