Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 19º y la máxima sería de 31°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no hay chances de precipitaciones en la jornada.
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0%.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 19° y la máxima sería de 31º, bajando a 25° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1012.6 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.