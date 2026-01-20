Preocupación por la quema de una sombrilla en el Espigón I

Un nuevo acto de vandalismo se registró este martes a la ciudad de Santa Fe: una sombrilla colocada por la Municipalidad en el Espigón I de la Costanera quedó seriamente dañada, generando el repudio de autoridades y vecinos. En sus redes, el Ejecutivo local y el intendente Juan Pablo Poletti expresaron su preocupación y llamaron a cuidar los espacios públicos destinados al disfrute de todos.
Esta mañana, personal de limpieza y mantenimiento de la playa municipal del Espigón I de la Costanera Oeste advirtió un incendio en una de las sombrillas instaladas para uso público. Según los primeros reportes, las llamas se encontraban activas al momento del hallazgo, obligando a los trabajadores a cubrir el objeto con arena para evitar que se volara y se produjeran mayores daños.
La Municipalidad de Santa Fe se pronunció en sus redes sociales, difundiendo imágenes del daño y un comunicado enérgico: “¿Por qué destruir lo que disfrutamos todos? Tras un acto vandálico, así quedó una de las sombrillas que la Municipalidad colocó en el Espigón I. Mientras trabajamos con mucho esfuerzo para que Santa Fe esté más linda para esta temporada, nos encontramos con estos hechos que atrasan…”.
Este mensaje, acompañado de la etiqueta #CuidaTuCiudad, busca concienciar sobre la importancia del cuidado del espacio público y fomentar la convivencia ciudadana.
La voz del intendente Poletti
El intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, también se manifestó a través de su cuenta de X, destacando que la sombrilla no solo representaba una mejora en el espacio público sino un bien colectivo:
“Duele ver que algo pensado para el disfrute de todos termine destruido. Esa sombrilla no era del municipio: era de cada vecino, de cada familia, de cada pibe que va a la playa. La ciudad que queremos se construye y se cuida entre todos”, afirmó el jefe comunal.
Ciudad y temporada: un llamado a la responsabilidad
Este hecho de vandalismo se da en un momento en que la Municipalidad intensifica acciones para embellecer y preparar la ciudad de cara a la temporada de verano, fomentando el uso de los espacios públicos costeros. Más allá del daño material, autoridades hicieron hincapié en el impacto social y cultural de estos actos que, según remarcan, “atrasan” el progreso y el disfrute colectivo.
La destrucción de la sombrilla en el Espigón I no solo genera indignación por el daño al mobiliario urbano, sino también porque pone en evidencia la necesidad de reforzar el sentido de comunidad y el compromiso ciudadano con los espacios que son de todos. El llamado de las autoridades es claro: cuidar Santa Fe es un desafío compartido que trasciende a las instituciones.