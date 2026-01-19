El nuevo mapa turístico: Los eventos y la naturaleza sostienen una temporada de "picos"

La temporada estival 2026 consolida un cambio de paradigma en el descanso de los argentinos. Marcada por la prudencia económica y la flexibilidad, la tendencia actual muestra un turista que evita las reservas anticipadas y se moviliza atraído por eventos puntuales.
Mientras destinos icónicos mantienen su magnetismo, el sector enfrenta el desafío de una rentabilidad bajo tensión.
Las playas de la Costa Atlántica, otro clásico del verano argentino.
A último minuto
El inicio de este año revela un comportamiento heterogéneo pero con una constante: la desaparición de las estadías largas planificadas. Según los últimos relevamientos, el flujo turístico se activa hoy por "picos" asociados a fines de semana y agendas culturales o deportivas.
La decisión de viajar se toma apenas 72 horas antes, dependiendo del clima y la propuesta. Así se desprende del informe presentado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
En este escenario, destinos con naturaleza consolidada como Iguazú y Ushuaia mantienen niveles de ocupación superiores al 80%. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires se encendieron alarmas tras registrarse 100 mil turistas menos que en el ciclo anterior. El consumo se ha vuelto quirúrgico, priorizando la experiencia directa sobre los gastos accesorios o servicios de lujo.
La ciudad de Santa Fe destaca en el informe con un gasto diario promedio de $219.000 por persona, una cifra impulsada por la gastronomía, los eventos de playa y su oferta cultural.
A nivel regional, el sector de cabañas y los complejos ribereños mantienen un ritmo constante, demostrando que el turismo de cercanía es la opción predilecta para quienes buscan optimizar su presupuesto.
La pesca deportiva y recreativa, uno de los atractivos santafesinos.
Pese al dinamismo de los eventos, el sector advierte sobre la creciente oferta informal de alojamiento y la suba de costos operativos. La rentabilidad de la hotelería registrada se ve presionada por un viajero que compara precios exhaustivamente.
Para los operadores, el desafío de la segunda quincena será captar a ese turista que "decide en el día" y busca flexibilidad.
El sector formal enfrenta una presión inédita debido al crecimiento de la oferta de alojamiento informal, que distorsiona los precios y afecta la rentabilidad de los hoteles registrados.
A esto se suma el aumento en los costos operativos, como energía e insumos. Mientras tanto, en el extremo sur, Ushuaia lidera el gasto per cápita con $370.000 diarios, impulsado por el turismo de cruceros y servicios de alta gama.
En contraste, destinos patagónicos que dependen fuertemente de la conectividad aérea, como El Calafate, atraviesan una temporada más moderada.
Aquí, el turista se muestra extremadamente sensible al precio, seleccionando cuidadosamente cada excursión y buscando optimizar su presupuesto. Esta disparidad confirma que, en 2026, el éxito de un destino no depende de su nombre, sino de su capacidad para ofrecer una relación precio-experiencia competitiva.
El sur argentino también ofrece variantes en verano.
Top lugares
Villa Carlos Paz (Córdoba): Lidera con un 90% de ocupación, consolidándose como el epicentro del teatro y los ríos serranos, con un crecimiento del 20% respecto al año anterior.
Ushuaia (Tierra del Fuego): Se destaca con un 88% de ocupación y el mayor gasto diario del país ($370.000), traccionado por el turismo de cruceros y el "Hain Festival".
Puerto Iguazú (Misiones): Mantiene una ocupación superior al 82%, con estadías prolongadas (4,4 noches) y más de 50.000 ingresos al Parque Nacional solo en el inicio de enero.
Bariloche (Río Negro): Con un 80% de ocupación, sigue siendo el destino rionegrino por excelencia, equilibrando naturaleza con una sólida base de servicios.
Villa La Angostura y San Martín de los Andes (Neuquén): Ambos destinos reportaron ocupación plena en la primera quincena, siendo los favoritos para el turismo de montaña y lagos.
Colón y Gualeguaychú (Entre Ríos): Superaron el 80% de ocupación, impulsados por las playas de río y la jerarquización del Carnaval del País como Fiesta Nacional.
Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba): Alcanzó picos del 95%, reafirmándose como la opción predilecta para familias que buscan combinar balnearios y tranquilidad serrana.
Mendoza Capital: Con un 80% de ocupación, se posiciona como el destino más competitivo en relación precio-calidad para quienes buscan gastronomía y bodegas.
Pinamar y Cariló (Buenos Aires): Se mantienen al tope de la demanda en la Costa Atlántica con niveles superiores al 90%, captando al segmento que busca exclusividad y playa.
Tafí del Valle (Tucumán): Es el principal referente del Norte argentino este verano, con reservas que superaron el 70% y una fuerte agenda de festivales culturales