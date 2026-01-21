#HOY:

Aporte provincial de $50 millones permitirá fortalecer la videovigilancia en San Jerónimo Norte

La ciudad del departamento Las Colonias fue beneficiada con un aporte provincial de $50 millones que será destinado al fortalecimiento de la infraestructura estratégica y a la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad. Los fondos serán acreditados en los próximos días.

Gracias al trabajo articulado entre el Equipo Municipal de San Jerónimo Norte, el senador provincial Rubén Pirola y el gobernador Maximiliano Pullaro, la ciudad fue incluida dentro del Plan Brigadier, un programa provincial que prevé una inversión histórica en materia de infraestructura y seguridad para gobiernos locales.

De acuerdo al decreto firmado por el Poder Ejecutivo provincial, el Plan Brigadier contempla un aporte no reintegrable total de $2.447.262.131,73, que será distribuido entre municipios y comunas santafesinas, sujeto a rendición de cuentas y disponibilidad financiera. En ese marco, San Jerónimo Norte recibirá $50 millones, que serán acreditados en los próximos días.

Seguridad y fortalecimiento de la infraestructura local

Los fondos asignados a la ciudad estarán destinados al fortalecimiento de infraestructura estratégica y a la incorporación de cámaras de videovigilancia y tecnología aplicada a la seguridad, con el objetivo de mejorar los sistemas de prevención, monitoreo y respuesta ante situaciones de riesgo.

Las cámaras de control registrarán también infracciones cometidas por motociclistas.Los fondos estarán destinados a la incorporación de cámaras de videovigilancia y tecnología aplicada a la seguridad.

Desde el Municipio señalaron que esta inversión permitirá ampliar y modernizar los recursos existentes, acompañando el crecimiento urbano y reforzando la tranquilidad de los vecinos mediante herramientas tecnológicas que optimicen el control y la prevención del delito.

Un programa provincial con impacto territorial

El Plan Brigadier forma parte de una política pública impulsada por el Gobierno de Santa Fe para acompañar a los gobiernos locales con recursos concretos destinados a obras y equipamiento estratégico.

Según establece el decreto, los aportes se otorgan en carácter no reintegrable y su transferencia está supeditada a la presentación y verificación de la documentación correspondiente.

En ese contexto, desde el Ejecutivo local destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio, la Legislatura y el Gobierno provincial para gestionar recursos y concretar inversiones que impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad.

FDesde el Municipio señalaron que esta inversión permitirá ampliar y modernizar los recursos existentes. Foto: Archivo

“Seguimos trabajando en equipo, gestionando recursos y construyendo un San Jerónimo Norte más seguro y mejor preparado para el futuro”, señalaron desde la Municipalidad.

