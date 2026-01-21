Programa Brigadier

Aporte provincial de $50 millones permitirá fortalecer la videovigilancia en San Jerónimo Norte

La ciudad del departamento Las Colonias fue beneficiada con un aporte provincial de $50 millones que será destinado al fortalecimiento de la infraestructura estratégica y a la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad. Los fondos serán acreditados en los próximos días.