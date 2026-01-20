San Carlos Centro refuerza la recolección diferenciada de residuos

La recolección diferenciada se realiza los martes y jueves a partir de las 6 de la mañana, de acuerdo con el sector de la ciudad.
El Gobierno de San Carlos Centro recordó a la comunidad el funcionamiento de la Recolección Diferenciada de Residuos, que se lleva adelante en el marco del programa “San Carlos Limpio – Conexión Reciclado”, una política ambiental orientada a promover el reciclado, el orden urbano y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.
Los martes, el servicio se presta en la zona comprendida desde calle 9 de Julio hacia el Norte, mientras que los jueves, en el mismo horario, se lleva adelante desde 9 de Julio hacia el Sur.
Desde el municipio remarcaron la importancia de respetar el cronograma establecido para garantizar un servicio eficiente y contribuir al orden y la limpieza de la vía pública.
Los residuos inorgánicos, también denominados reciclables o secos, incluyen una amplia variedad de materiales.
Entre ellos se encuentran cartón, papel, trapos, metales, sachets y envases tetrabrick previamente lavados, así como envases plásticos o de vidrio (botellas y frascos), envases de aerosol, films, bolsas plásticas y electrodomésticos en desuso, entre otros.
Todos estos residuos deben disponerse de manera adecuada, permitiendo su recolección sin riesgo de lastimaduras para el personal. Asimismo, es imprescindible que se encuentren limpios, secos y libres de elementos que puedan ensuciarlos o mojarlos, condición clave para su posterior reciclado.
Con el objetivo de mantener la limpieza y el orden en la ciudad, el Gobierno de San Carlos Centro solicita a los vecinos no sacar los residuos reciclables fuera de los días y horarios establecidos, evitando así acumulaciones innecesarias en la vía pública.
Desde la gestión municipal destacaron que la recolección diferenciada no solo contribuye al cuidado del ambiente, sino que también fortalece una cultura de responsabilidad compartida, donde cada acción individual impacta positivamente en la comunidad.
“La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”, señalaron desde el municipio, reforzando la importancia de la participación activa de los ciudadanos para construir una San Carlos Centro más ordenada, sustentable y comprometida con el futuro.