Medioambiente

San Carlos Centro refuerza la recolección diferenciada de residuos

El Gobierno de San Carlos Centro recordó a la comunidad el funcionamiento de la Recolección Diferenciada de Residuos, que se lleva adelante en el marco del programa “San Carlos Limpio – Conexión Reciclado”, una política ambiental orientada a promover el reciclado, el orden urbano y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.