"Tejiendo Historia": Sunchales pone en marcha un proyecto colectivo para rescatar su memoria
En el marco del programa “Camino a los 140 años”, se realizó la primera reunión informativa del proyecto “Tejiendo Historia”, una iniciativa que busca rescatar, preservar y difundir la memoria de la ciudad a través de producciones escritas elaboradas por profesionales, docentes e investigadores locales.
Avanza el proyecto “Tejiendo Historia” en el camino hacia los 140 años de Sunchales
Con una importante convocatoria y una modalidad de participación mixta, se desarrolló la primera reunión informativa del proyecto “Tejiendo Historia”, una propuesta impulsada por el Municipio de Sunchales en el marco del programa “Camino a los 140 años”, que tiene como objetivo fortalecer la identidad local y poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad.
El encuentro se llevó a cabo de manera presencial y virtual, permitiendo la participación de todas las personas inscriptas y garantizando un espacio amplio, inclusivo y federal de intercambio.
Avanza el proyecto “Tejiendo Historia” en el camino hacia los 140 años de Sunchales
Durante la jornada, se presentó la idea general del proyecto, se expusieron las bases y condiciones de participación y se habilitó un enriquecedor diálogo entre las y los asistentes, quienes compartieron miradas, inquietudes y aportes vinculados a la historia local.
Un proyecto para preservar la memoria colectiva
“Tejiendo Historia” propone la elaboración de publicaciones basadas en ensayos producidos por profesionales, docentes e investigadores, con el objetivo de rescatar, preservar y difundir distintos aspectos de la historia de Sunchales.
Avanza el proyecto “Tejiendo Historia” en el camino hacia los 140 años de Sunchales
La iniciativa busca recuperar relatos, procesos y acontecimientos que forman parte de la construcción social, cultural y productiva de la ciudad, poniendo en valor tanto las voces académicas como los saberes locales.
Desde el municipio local destacaron que el proyecto se concibe como un proceso colectivo y participativo, donde la diversidad de miradas enriquece el abordaje histórico y permite construir una narrativa plural, representativa y comprometida con la identidad sunchalense.
Acompañamiento institucional y trabajo articulado
De la reunión participaron María Eugenia Gamero, secretaria de Producción y Empleo; Micaela Bossio, referente de Patrimonio Urbano; y Noelia Segovia, referente de Turismo local, quienes acompañaron la presentación y remarcaron la importancia de articular políticas públicas que integren la historia, la cultura y el desarrollo local.
En ese sentido, se subrayó que el proyecto se inscribe dentro de una agenda más amplia de acciones orientadas a fortalecer el sentido de pertenencia y a preparar a la comunidad para la conmemoración de los 140 años de Sunchales, entendiendo la historia como una herramienta clave para proyectar el futuro.