Un encuentro con la comunidad

"Tejiendo Historia": Sunchales pone en marcha un proyecto colectivo para rescatar su memoria

En el marco del programa “Camino a los 140 años”, se realizó la primera reunión informativa del proyecto “Tejiendo Historia”, una iniciativa que busca rescatar, preservar y difundir la memoria de la ciudad a través de producciones escritas elaboradas por profesionales, docentes e investigadores locales.