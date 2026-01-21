Ricardo Montaner tendrá su serie biográfica: cómo será la ficción sobre su vida y carrera musical
El artista argentino-venezolano confirmó en televisión que ya comenzó el casting para elegir a los actores que lo interpretarán. La serie contará con 10 episodios y se centrará en su historia personal y artística.
Ricardo Montaner anunció oficialmente que su vida será retratada en una serie biográfica de diez episodios que ya se encuentra en plena etapa de desarrollo. El popular cantautor compartió la noticia durante su participación en el programa Por el mundo, conducido por Marley en Telefe, desde la ciudad de Madrid.
“Ya empiezan a hacer los primeros castings”, dijo Montaner con entusiasmo, confirmando que el proyecto avanza y que ya se busca al actor que lo encarnará en la ficción.
Cómo será la ficción sobre su vida y carrera musical.
Una mirada íntima y artística
A diferencia del reality Los Montaner, que mostró el día a día de su famosa familia, esta nueva producción se enfocará exclusivamente en la vida personal y profesional del artista, repasando los momentos clave de su trayectoria musical, sus inicios, los desafíos superados, su salto a la fama y los aspectos más íntimos que marcaron su carrera.
La serie estará producida por Mandarina Contenidos, y según trascendió, contará con una narrativa centrada en el crecimiento artístico de Montaner, desde sus primeros pasos hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la música en español.
Nacido en Avellaneda, Argentina, pero criado en Venezuela desde su infancia, Ricardo Montaner (nombre real: Héctor Eduardo Reglero Montaner) ha construido una sólida carrera que abarca más de 40 años. Con más de 25 álbumes editados y decenas de hits como "Me va a extrañar", "La cima del cielo" y "Tan enamorados", el cantante es considerado un ícono romántico de la música latina.
La serie promete repasar tanto los momentos de éxito como los desafíos personales que enfrentó a lo largo de su vida, ofreciendo una visión más profunda de su historia, más allá del escenario.
Su primer éxito internacional llegó en 1988 con el disco "Ricardo Montaner 2" y la canción "Tan enamorados"?.
¿Cuándo se estrena y quién lo interpretará?
Aunque aún no hay una fecha confirmada de estreno ni plataforma oficial de emisión, el hecho de que el casting ya esté en marcha marca el inicio concreto del proyecto. Montaner no descartó participar activamente en la producción, especialmente en la selección de los actores que lo interpretarán en sus distintas etapas de vida.
Los fanáticos del artista ya expresaron su entusiasmo en redes sociales, mientras esperan conocer quién encarnará a Montaner en la pantalla y qué momentos de su vida formarán parte del relato audiovisual.
La serie no solo buscará contar la vida de un artista, sino también reflejar el impacto cultural que Montaner ha tenido en el ámbito latinoamericano.
Su música ha acompañado a varias generaciones, y su figura como padre de una familia de artistas —incluyendo a Mau, Ricky y Evaluna— ha consolidado su imagen como un referente en la escena musical actual. Este proyecto audiovisual promete convertirse en un homenaje a su legado artístico y humano, acercando su historia a nuevas audiencias y reforzando el vínculo con sus fanáticos de siempre.