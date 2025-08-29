Marley sufrió un accidente en Tailandia: qué le pasó y cómo está
El conductor sufrió un fuerte golpe en la cabeza al intentar ayudar a Karina Jelinek en una zona de catacumbas. Fue atendido con medicina tradicional china y, aunque el susto fue grande, se encuentra fuera de peligro.
Durante la grabación de su programa Por el mundo en Tailandia.
El reconocido conductor Alejandro “Marley” Wiebe vivió un momento de tensión durante la grabación de su programa Por el mundo en Tailandia. Mientras exploraban unas catacumbas junto a la modelo Karina Jelinek, ella se detuvo abruptamente por temor a seguir avanzando. En un intento por asistirla, Marley no advirtió una piedra sobresaliente y se golpeó fuertemente la cabeza.
Según se supo, el impacto fue tan fuerte que comenzó a sangrar de inmediato, lo que generó preocupación entre los miembros del equipo de producción.
Marley sufrió un accidente en Tailandia.
Atención médica
Ante la situación, Marley fue trasladado rápidamente para recibir asistencia. Allí fue tratado por profesionales locales especializados en medicina tradicional china, quienes realizaron curaciones sin necesidad de puntos de sutura ni intervención quirúrgica.
Desde la producción confirmaron que el conductor fue estabilizado y que el golpe, si bien aparatoso, no representó un riesgo grave para su salud.
Pocas horas después del incidente, fuentes cercanas al entorno del conductor informaron que Marley se encuentra en buen estado de salud y que sólo deberá guardar reposo antes de retomar las grabaciones del ciclo televisivo que lo tiene como protagonista.
A pesar del susto, el conductor mantuvo su humor característico y tranquilizó a sus seguidores con mensajes breves en redes sociales.
Marley fue trasladado rápidamente para recibir asistencia.
Preocupación en redes sociales
Al conocerse la noticia, miles de usuarios en redes sociales expresaron su preocupación y le enviaron mensajes de aliento. “Siempre con una sonrisa, incluso en los peores momentos”, fue uno de los comentarios más repetidos por sus fanáticos.
Este incidente se suma a otros desafíos que Marley ha enfrentado durante sus viajes, aunque esta vez el desenlace podría haber sido más grave si no se actuaba con rapidez.
La presencia de Karina Jelinek en esta edición del programa no fue casual. La modelo y el conductor mantienen una amistad de larga data y ya han compartido otras emisiones de Por el mundo, donde su complicidad suele generar momentos desopilantes.
En esta ocasión, el escenario exótico y el desafío de recorrer catacumbas dieron lugar a una situación inesperada que, afortunadamente, no pasó a mayores.
Desde la producción de Por el mundo aseguraron que cada viaje cuenta con un protocolo de seguridad y asistencia médica, especialmente en destinos donde las condiciones pueden presentar riesgos imprevistos. “Siempre viajamos con un equipo preparado para actuar ante cualquier emergencia”, comentaron fuentes cercanas al staff.
En este caso, la rápida reacción del equipo técnico y la atención local fueron claves para contener la situación sin consecuencias graves.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.