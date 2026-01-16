Pirola suma y acompaña de manera concreta la agenda de eventos en Las Colonias

Con la temporada estival en marcha, el senador Rubén Pirola sostiene de manera permanente el apoyo a localidades del Departamento Las Colonias en una agenda de eventos que combina fiestas populares, deporte y actividades comunitarias.
“Este acompañamiento es una continuidad en esto de estar cerca de las instituciones que potencian propuestas para vecinos de todas las edades”, explicó Pirola desde su Instagram. En un territorio donde el verano se juega, en buena medida, en clubes, predios y comisiones organizadoras, Pirola remarcó el valor de esa trama que funciona sin pausa.
“En Las Colonias, un fin de semana con fiesta o deporte es una señal de algo más profundo: hay clubes con puerta abierta, comisiones que se arremangan y vecinos que sostienen lo propio”, expresó.
Como parte de este acompañamiento el fin de semana pasado sumó a la Fiesta del Camionero en Sarmiento, la Fiesta de la Familia en Franck, el torneo de vóley playero en San Jerónimo del Sauce y la Fiesta de la Cerveza en San Carlos Centro.
“Sumar es una forma de proteger y potenciar una manera de vivir: la de ponerse de acuerdo y hacer que las cosas pasen”, agregó con la invitación para todos los vecinos del Departamento a participar en La Fiesta Provincial del Queso de Providencia, que se realizará este sábado 17 en Progreso.