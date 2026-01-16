Actividad legislativa

Pirola suma y acompaña de manera concreta la agenda de eventos en Las Colonias

“Este acompañamiento es una continuidad en esto de estar cerca de las instituciones que potencian propuestas para vecinos de todas las edades”, explicó Pirola desde su Instagram. En un territorio donde el verano se juega, en buena medida, en clubes, predios y comisiones organizadoras, Pirola remarcó el valor de esa trama que funciona sin pausa.