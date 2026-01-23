Emergencia ambiental

Alerta roja por incendios forestales: Provincia refuerza la prevención y pide compromiso social

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió que gran parte del país presenta condiciones “explosivas o extremadamente críticas” por las altas temperaturas y la falta de lluvias. Santa Fe incorporará un avión hidrante para sumarlo al trabajo de los más de 300 brigadistas forestales.