Fuego y evacuaciones en La Plata por el incendio de un depósito de baños químicos

Una densa columna de humo negro sorprendió este martes a los vecinos de Barrio Norte, en La Plata, tras desatarse un incendio de gran magnitud en un depósito de baños químicos. El siniestro obligó a evacuar varias viviendas de la zona y motivó un amplio operativo de emergencia con la intervención de bomberos, fuerzas de seguridad y personal municipal.
El fuego se inició por motivos que aún no fueron determinados en un predio ubicado sobre la calle 33, entre 3 y 4, y generó alarma inmediata entre los frentistas. La intensidad de las llamas y el humo visible desde distintos puntos de la ciudad encendieron las alertas y derivaron en un rápido despliegue de asistencia.
Testigos relataron que el humo era “muy negro” y que podía observarse incluso desde zonas alejadas como 6 y 32. La situación llevó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de viviendas ubicadas en las calles 33, 34 y 4, ante el riesgo que implicaba la propagación del fuego.
Vecinos del lugar señalaron que el depósito funcionaba en un edificio sin finalizar, lo que aumentó la preocupación. La estructura estaría apuntalada en los pisos superiores por peligro de derrumbe y presentaría conexiones irregulares a la red eléctrica. Además, aseguraron que existían denuncias previas por malos olores y por la falta de habilitación del predio para ese tipo de actividad.
El acceso del incendio a todo el pulmón de manzana complicó aún más el escenario, ya que prácticamente toda la cuadra se vio afectada y muchas familias debieron abandonar sus hogares de manera repentina.
Riesgosadicionales
Otro de los focos de preocupación fue la cercanía del incendio con un depósito de vehículos oficiales de Vialidad provincial, ubicado en la intersección de las calles 34 y 4. En ese lugar habría tanques de combustible y otros elementos inflamables, lo que incrementó el riesgo de daños mayores en caso de que el fuego se extendiera.
Ante este panorama, varias dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para contener las llamas, mientras la Policía y agentes municipales aseguraban el perímetro y asistían a los evacuados. El operativo logró controlar el avance del incendio en pocas horas.
Las causas del inicio del fuego aún son desconocidas.
Pasadas las 20, las autoridades confirmaron que el fuego había sido contenido y comenzaron a autorizar el regreso paulatino de los vecinos a sus viviendas. Por el momento, se evalúan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro.
Otro foco deincendio
El episodio se produjo en una jornada marcada por otros incidentes similares en La Plata. Ese mismo martes, un incendio forestal avanzó de forma imprevista en cercanías de una fábrica en la localidad de Lisandro Olmos, lo que obligó al despliegue de al menos cuatro dotaciones de bomberos.
El fuego se habría iniciado en una zona de pastizales, al costado de una planta industrial, y avanzó rápidamente sobre sectores comprendidos entre la avenida 185 y las calles 47 a 52. Vecinos de la zona advirtieron que las cenizas y el humo comenzaron a afectar directamente a sus viviendas mientras las llamas seguían activas.
Las tareas de extinción se extendieron durante más de dos horas y lograron evitar que el incendio alcanzara casas linderas. Las altas temperaturas y la baja humedad registradas en la región generaron un contexto de riesgo extremo, similar al que ya había provocado un incendio de grandes dimensiones en el mismo sector a fines de diciembre.