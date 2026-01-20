Continúa la emergencia

Reactivación de incendios en Chubut: condiciones climáticas complican el control del fuego

Tras días de trabajo para contener los focos, las altas temperaturas y vientos adversos provocaron la reactivación de sectores en el siniestro de Chubut. Brigadistas, con apoyo aéreo y terrestre, mantienen un operativo intenso para consolidar la contención y evitar que el fuego avance.