Reactivación de incendios en Chubut: condiciones climáticas complican el control del fuego
Tras días de trabajo para contener los focos, las altas temperaturas y vientos adversos provocaron la reactivación de sectores en el siniestro de Chubut. Brigadistas, con apoyo aéreo y terrestre, mantienen un operativo intenso para consolidar la contención y evitar que el fuego avance.
La lucha contra losincendios forestales en la provincia de Chubut volvió a cobrar intensidad el lunes, luego de que condiciones climáticas desfavorables —como altas temperaturas y fuertes vientos— reactivaran varios focos dentro del perímetro afectado.
El siniestro, que ya lleva más de dos semanas, había mostrado señales de estabilización tras importantes tareas de contención, pero el cambio del tiempo obligó a reforzar el operativo para enfrentar la nueva etapa del fuego.
El cima adverso reactiva focos
Según los informes oficiales, los sectores más comprometidos por la reactivación se ubicaron en áreas como El Trueno, Bahía Las Percas y el campo de Payan Delgado, dentro de la zona de Puerto Patriada y alrededores. Allí las llamas se hicieron visibles nuevamente, con columnas de humo que pudieron verse desde distintos puntos de la Comarca Andina durante la tarde.
En respuesta al avance del fuego, se desplegaron brigadistas en múltiples frentes, tanto por tierra como por aire. Alrededor de 241 combatientes trabajaron en tareas de enfriamiento, repasos de líneas y recorridos preventivos para contener los focos secundarios y evitar que las llamas se propaguen hacia zonas pobladas o nuevos sectores de vegetación.
Mantienen un operativo intenso para consolidar la contención y evitar que el fuego avance.
Los brigadistas emplearon tanto medios aéreos como recursos hídricos sobre el terreno para atacar los puntos calientes que surgieron dentro del área ya afectada. En zonas de difícil acceso, como El Coihue y Arroyo Las Minas, las intervenciones se concentraron en enfriar sectores con riesgo de reactivación.
El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) indicó que la superficie afectada desde el inicio del incendio supera las 14.700 hectáreas, incluyendo matorrales, bosque implantado y vegetación nativa. La causa del siniestro no ha sido aún determinada, y se aguarda un parte oficial con datos actualizados.
Brigadistas, con apoyo aéreo y terrestre, mantienen un operativo intenso para consolidar la contención
Operativo de contención
El combate de los incendios en Chubut es complejo debido a las condiciones geográficas y climáticas de la región cordillerana. Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y ráfagas de viento dificultan tanto la labor de los equipos en tierra como la de los medios aéreos, que realizan descargas de agua y apoyo logístico.
El despliegue de brigadistas, pilotos, personal de apoyo y equipos especializados forma parte de una estrategia combinada para consolidar los avances alcanzados y evitar retrocesos. El personal realiza recorridos de monitoreo permanente y tareas manuales con herramientas especializadas para asegurar que los frentes controlados no se reaviven.
Además del combate directo contra las llamas, se realizan labores de enfriamiento en los puntos ya afectados para prevenir que las brasas ocultas se reactiven. Este tipo de tareas resulta clave para minimizar el riesgo de nuevos focos ante cambios en las condiciones meteorológicas.
La situación también ha demandado la presencia de diversas instituciones, entre ellas personal del Parque Nacional Lago Puelo y equipos de otras provincias como Neuquén y Río Negro, colaborando en las tareas de apoyo logístico, coordinación y asistencia en el terreno.
Entre los desafíos adicionales que enfrentan los equipos de emergencia se encuentran las áreas con acceso limitado, donde las características del terreno hacen más ardua la intervención y el ingreso de equipamiento pesado. En esos sectores, los brigadistas priorizan la seguridad y la eficiencia de las maniobras para reducir la posibilidad de accidentes.