Continuan los incendios

Chubut: el gobernador impulsa la figura de "ecocidio" y destacó el apoyo nacional

Ignacio Torres afirmó que las lluvias previstas traerán alivio a las zonas afectadas, reclamó penas más severas para los responsables y valoró el trabajo conjunto con la Nación en el combate contra el fuego y la asistencia a las familias damnificadas.