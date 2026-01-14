Chubut: el gobernador impulsa la figura de "ecocidio" y destacó el apoyo nacional
Ignacio Torres afirmó que las lluvias previstas traerán alivio a las zonas afectadas, reclamó penas más severas para los responsables y valoró el trabajo conjunto con la Nación en el combate contra el fuego y la asistencia a las familias damnificadas.
Torre reclamó un endurecimiento de las penas para los autores de incendios intencionales,
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que las lluvias previstas para este miércoles traerán alivio a las zonas afectadas por los incendios forestales y volvió a reclamar la sanción de una ley que incorpore la figura de “ecocidio”, con penas severas para quienes provoquen focos ígneos de manera intencional.
“Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”, sostuvo el mandatario provincial en declaraciones radiales, al referirse al impacto ambiental y social que dejan este tipo de delitos.
Torres confirmó que durante la jornada se esperan precipitaciones que podrían ayudar a mejorar la situación en los sectores más comprometidos por el fuego. En paralelo, adelantó que entre hoy y mañana arribará a la provincia una partida de fondos destinada a asistir a las familias que perdieron todas sus pertenencias a causa de los incendios.
Torres puso de relieve que en la lucha contra el fuego.
Según explicó, la ayuda económica buscará dar una respuesta inmediata a quienes resultaron más perjudicados por la emergencia, mientras continúan las tareas de contención y evaluación de daños.
Reclamo por la ley de“ecocidio”
El gobernador manifestó su respaldo a un proyecto que contempla la figura de ecocidio, una iniciativa que, según indicó, la provincia viene impulsando desde hace años. El texto ya fue presentado en la Cámara Alta por la senadora nacional Edith Terenzi y apunta a endurecer las penas contra quienes inicien incendios de forma deliberada.
Torres insistió en que las condenas actuales resultan insuficientes y no reflejan el daño irreversible que provocan estos hechos sobre el ambiente y las comunidades.
Trabajoconjunto conapoyo nacional
El mandatario destacó el acompañamiento del Gobierno nacional en el combate contra el fuego y subrayó que se trató de un operativo coordinado sin precedentes recientes. Resaltó la presencia simultánea de aviones hidrantes y helicópteros, así como el trabajo articulado entre Nación, provincia y áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces.
Se esperan para hoy lluvias que aliviarían la situación.
“Se dejó de lado cualquier mezquindad político-partidaria y se trabajó de manera conjunta”, afirmó, al tiempo que valoró la rápida disposición del ministro del Interior, Diego Santilli, desde el inicio de la emergencia.
Para reforzar su reclamo, Torres recordó un caso ocurrido en 2025 en la localidad de Cholila, donde dos personas fueron encontradas en flagrancia mientras iniciaban un incendio por un conflicto entre vecinos. Si bien fueron detenidas y condenadas, permanecieron menos de un mes en prisión.
Ese episodio, sostuvo, evidencia la necesidad de modificar el marco legal para que las sanciones estén a la altura del daño provocado.