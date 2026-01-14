Villarruel gestionará aumentar penas por incendios y reclama coordinación

La vicepresidenta Victoria Villarruelvolvió a pronunciarse públicamente ante los graves incendios que afectan zonas de Chubut, donde miles de hectáreas ya fueron consumidas por el fuego. Desde su cuenta en redes sociales, la titular del Senado planteó que la repetida ocurrencia de estos siniestros exige una respuesta más firme del Estado.
Villarruel adelantó que llevará al Senado un proyecto para modificar el Código Penal, con el objetivo de imponer penas de prisión más duras para quienes provoquen incendios, ya sea de manera intencional o por negligencia.
Además, puso el foco en la necesidad de mejorar la coordinación operativa entre el gobierno nacional y las provincias para enfrentar estos eventos que, según ella, tienen consecuencias ambientales y sociales de largo alcance.
Recurrencia
Las llamas en Epuyen.
Foto Reuters
“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, apuntó la titular del Senado en su cuenta de "X".
Tras afirmar que “todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, anunció que propondrá a los senadores “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las provincias en el combate contra el fuego”.
“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado”, expresó.
Y afirmó que “nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.
Leña al fuego
Su mensaje también estuvo atravesado por una nota de conflicto interno con el jefe del Ejecutivo, Javier Milei. En los últimos días circuló la versión de que Villarruel habría pedido un helicóptero para sobrevolar las zonas afectadas, y que se lo negaron. Su entorno desmintió que se haya presentado esa solicitud formal.
No obstante, el secretario de Medios y Comunicación de la gestión libertaria, Javier Lanari, criticó a la vice a través de redes sociales. “Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden", escribió en X.
“Busca cualquier manera para sumarse un poroto político”, indicaron fuentes de la Casa Rosada citadas por TN, tras la visita de la vicepresidenta a Epuyen y al Parque Nacional Los Alarces, que sufrieron las consecuencias del fuego.
Cabe destacar que el Presidente agradeció la ayuda de los brigadistas, bomberos y voluntarios que cooperaron para combatir el fuego mediante un mensaje en redes, acompañado con una imagen de IA, pero decidió no viajar al sur; cosa que sí hizo el ministro del Interior, Diego Santilli. Villarruel sí decidió apersonarse en el lugar de los hechos, pero no difundió fotografías.
El presidente Javier Milei agradeció a brigadistas, bomberos y voluntarios, a través de un mensaje publicado en redes sociales.
En llamas
Los cuestionamientos a la compañera de fórmula de Javier Milei vienen desde hace meses, en línea con la nula comunicación que existe entre la Casa Rosada y Villarruel. Para el entorno de la presidenta del Senado, los comentarios de la Casa Rosada fueron agresivos y los consideró una falta de respeto para con ella.
Pero la tensión entre ambas partes no terminó ahí. Tras las críticas de Balcarce 50, Villarruel publicó en redes una foto de Epuyen, junto a un texto referido a la emergencia ígnea.
El fuego -que comenzó el 5 de enero en el balneario de Puerto Patriada en Chubut, al oeste del lago Epuyén- ya quemó 12.000 hectáreas, destruyó 30 casas y produjo un grave daño a la economía de toda la región en plena temporada alta turística. La grave situación demandó la participación de dotaciones de gran parte del país, que enviaron colaboración a la administración de Ignacio “Nacho” Torres.
En este contexto, cuando el Ejecutivo confirmó la reforma del Código Penal, circularon borradores del proyecto que ya proponían aumentar las penas para los delitos de incendio y otros estragos, que pongan en peligro la vida de las personas. Por ahora, no hay confirmación sobre si finalmente el texto oficial de la iniciativa poseerá o no este punto.