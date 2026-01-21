En emergencia

Detienen a hombre por iniciar intencionalmente incendios forestales en Chile

En el contexto de los graves incendios que afectan al centro-sur de Chile y que ya dejaron al menos 20 fallecidos, Carabineros detuvo a un hombre de 50 años acusado de provocar un foco de incendio en la comuna de Penco, en la región del Biobío.