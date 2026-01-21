Detienen a hombre por iniciar intencionalmente incendios forestales en Chile

Un hombre de aproximadamente 50 años fue detenido en la comuna de Penco, en la región del Biobío, acusado de iniciar un incendio forestal en una zona boscosa cercana a viviendas y al cuartel de Bomberos local.
En el contexto de los graves incendios que afectan al centro-sur de Chile y que ya dejaron al menos 20 fallecidos, Carabineros detuvo a un hombre de 50 años acusado de provocar un foco de incendio en la comuna de Penco, en la región del Biobío.
Según las versiones oficiales y reportes periodísticos, la detención ocurrió durante la tarde del lunes cuando vecinos observaron al individuo portando un encendedor y otros elementos sospechosos, presuntamente con la intención de encender fuego en un sector de vegetación que se encontraba en plena emergencia por los incendios que azotan la zona.
La intervención de los habitantes del sector Villa Margarita fue clave para alertar a Carabineros, que llegó al lugar en coordinación con bomberos y procedió a la aprehensión del sujeto, quien intentó huir pero fue retenido por un exfuncionario policial hasta la llegada de los uniformados.
Entre los objetos incautados se mencionaron un encendedor y una bolsa con cables de cobre, lo que motivó la sospecha de intencionalidad en el intento de provocar un foco de fuego.
El detenido fue trasladado a la Tercera Comisaría de Penco, donde se esperaba su presentación ante un tribunal para el control de detención.
Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que por el momento la Fiscalía no formalizó cargos y el hombre quedó en libertad con citación judicial, dado que inicialmente se consideró el hecho como un uso indebido del fuego en lugar de un incendio provocado propiamente dicho.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, calificó el episodio como “extremadamente serio”, subrayando la gravedad de la emergencia en la que se enmarca y la importancia de la colaboración comunitaria para prevenir situaciones que puedan agravar los siniestros.
Los hechos se producen en medio de una crisis de incendios forestales que afecta principalmente a las regiones del centro-sur de Chile, con especial impacto en la región del Biobío, donde los focos activos han consumido miles de hectáreas y causado al menos 20 víctimas fatales, según los últimos reportes oficiales.
Las autoridades han informado, además, de miles de damnificados, viviendas destruidas y una gran cantidad de terreno forestal y agrícola arrasado por las llamas.
Este episodio particular se suma a otras detenciones registradas desde el inicio de la temporada de incendios, cuando al menos cuatro personas fueron aprehendidas en la provincia del Biobío por distintos incidentes vinculados al uso indebido del fuego, generando procedimientos policiales y judiciales en el marco de la ley forestal chilena.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, hizo hincapié en que los incidentes relacionados con incendios no quedarán impunes y que las investigaciones continuarán para esclarecer cada caso y determinar responsabilidades.
Asimismo, resaltó la necesaria coordinación entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y las instituciones de emergencia para enfrentar tanto los incendios como los posibles hechos de intencionalidad.
La emergencia ha puesto en tensión a diversas comunas y ha demandado un despliegue considerable de unidades de bomberos, brigadas forestales, aeronaves y recursos técnicos para combatir el avance del fuego.
Pese a una leve mejoría en las condiciones meteorológicas en algunos sectores, se mantienen activos numerosos focos que requieren atención constante.