Catástrofe

Incendios en el sur de Chile: decenas de muertos y miles de evacuados

Una ola de incendios forestales que avanza con rapidez en las regiones de Ñuble y Biobío ha causado una tragedia humana y social. El Gobierno chileno declaró estado de catástrofe, hay cientos de focos activos y las cifras de víctimas y personas desplazadas siguen creciendo.