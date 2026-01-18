En emergencia

Al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios forestales en el sur de Chile

El Gobierno chileno decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío ante la expansión descontrolada de múltiples focos de incendio en pleno verano austral. Autoridades advierten que el número de víctimas y damnificados podría aumentar mientras continúan las labores de contención.