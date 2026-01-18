Incendios fuera de control arrasan Chile: evacuaciones y rutas cortadas
Las llamas arrasaron más de 30 viviendas y unificaron dos focos de fuego en un frente de 23 kilómetros. Las autoridades declararon la alerta roja y piden evacuar de inmediato varias zonas de la Región del Biobío.
En Chile, la Región del Biobío vive horas críticas por incendios forestales que avanzan sin control sobre las comunas de Concepción y Penco. Los focos identificados como “Rancho Chico” y “Trinitarias” se fusionaron el sábado y generaron un frente de avance de 23 kilómetros visible desde toda la provincia.
La destrucción ya alcanzó al menos siete viviendas, según confirmaron las autoridades locales. La combinación de altas temperaturas, vientos intensos y topografía compleja ha hecho casi imposible contener las llamas.
Alerta roja y evacuaciones obligatorias
El delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, confirmó la declaración de alerta roja en toda la provincia, mientras que Senapred ordenó la evacuación obligatoria de sectores como El Durazno en Penco. Se activó el sistema SAE y se movilizaron recursos aéreos y terrestres.
“La fuerza de combate está desplegada al máximo. El C-130 está operando, pero las condiciones meteorológicas no ayudan”, dijo Pacheco. La visibilidad es casi nula y hay sectores de difícil acceso que complican el trabajo de brigadas y aviones cisterna.
Avance peligroso
Alberto Bordeu, de la Conaf, explicó que el fuego tiene un comportamiento extremadamente agresivo. “La vegetación y el viento a favor provocan que las pavesas salten hasta 2 kilómetros y generen nuevos focos”, advirtió.
La situación se agravó durante la noche del sábado por el viento puelche, una corriente cálida que baja desde la cordillera y aviva los frentes activos. Según el último parte, las condiciones seguirán siendo desfavorables este domingo.
Caos vial en Concepción
El fuego también paralizó la conectividad vial hacia el norte de Concepción. Están cerradas la Autopista del Itata y la Autopista Concepción-Cabrero, además de la Ruta N-48 y el Camino de los Puentes.
La única vía de ingreso habilitada al cierre de esta edición era la Ruta de la Madera, lo que obliga a rodeos de más de 100 kilómetros. Esta situación pone en duda la realización del amistoso entre Universidad de Chile y Racing, previsto para este domingo.
Más de 30 hectáreas consumidas y una proyección crítica
Hasta el momento, se estima que el fuego ya arrasó con al menos 30 hectáreas, aunque la proyección de la Conaf prevé que podría superar las 300. En el combate trabajan ocho brigadas, maquinaria pesada, cuatro aviones cisterna, dos helicópteros, un avión de observación y el Hércules C-130.
El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, advirtió que el fuego se inició en la comuna pero las condiciones del viento trasladaron el peligro hacia Penco, de allí la activación del protocolo de evacuación en ambos puntos.