Zonas de Concepción y Penco

Incendios fuera de control arrasan Chile: evacuaciones y rutas cortadas

Las llamas arrasaron más de 30 viviendas y unificaron dos focos de fuego en un frente de 23 kilómetros. Las autoridades declararon la alerta roja y piden evacuar de inmediato varias zonas de la Región del Biobío.