Los ejércitos de Argentina y Chile coronaron juntos el Aconcagua luego de 25 años

El Tras una exigente jornada de ascensión final, el Agrupamiento “Ejército de los Andes”, una cordada integrada por 33 militares de Argentina y Chile, alcanzó con éxito la cumbre del cerro Aconcagua, a 6.961 metros sobre el nivel del mar, culminando una fase importante de la Expedición Andinística Argentino–Chilena.
El Agrupamiento “Ejército de los Andes” es una cordada integrada por 33 militares de Argentina y Chile.
El hito se concretó a las 13:20hs y reviste un alto valor histórico y simbólico, al materializarse la cumbre 25 años después de la última cumbre en el “Coloso de América” que ambos ejércitos coronaron. Y principalmente hoy, que se cumple el 209° aniversario del inicio del Cruce de los Andes del General San Martín, gesta que unió a soldados de los dos países en las luchas por la independencia.
Las patrullas alcanzaron el objetivo operando bajo las condiciones meteorológicas extremas propias de la alta montaña. El ataque final a la cumbre se ejecutó desde el campamento de altura Cólera, superando los sectores de La Canaleta y el Filo del Guanaco, para finalmente registrar el testimonio de cumbre en el punto más alto del continente americano.
Cumplido el objetivo principal de la cordada, las patrullas iniciaron el descenso organizado hacia los campamentos inferiores, conforme a lo planificado.
Desde el punto de vista técnico, operativo y sanitario, la ascensión permitió validar integralmente los procedimientos planificados, incluyendo los protocolos de gestión del riesgo, sanidad en altura, progresión segura y toma de decisiones en condiciones extremas.
El personal militar de ambos países demostró una elevada aptitud psicofísica y técnica, fundamental para afrontar la hipoxia, las bajas temperaturas y la exigencia prolongada, manteniendo en todo momento un estricto cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos por la conducción de la expedición.
Una vez más se fortalecen los lazos de camaradería, confianza mutua y cooperación profesional entre los ejércitos de Argentina y Chile.
Cumplido el objetivo principal de la cordada, las patrullas iniciaron el descenso organizado hacia los campamentos inferiores, conforme a lo planificado. El regreso del personal a la localidad de Puente del Inca se realizará en los próximos días, donde tendrá lugar el cierre formal de la expedición, que una vez más fortalece los lazos de camaradería, confianza mutua y cooperación profesional entre los ejércitos de Argentina y Chile.