Santa Fe llega a Cosquín con el mensaje y legado del Brigadier López

A 240 años del nacimiento del Brigadier Estanislao López, la Delegación Oficial de Santa Fe actuará este sábado 24 de enero en la jornada inaugural del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026.
Conformada por más de 50 artistas, y con la participación central del cantante Juan Carlos Baglietto, la delegación presentará un espectáculo integral que combina música, danza y recursos visuales.
La ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda, explicó que la propuesta busca resignificar la figura del prócer santafesino desde una perspectiva contemporánea.
La presentación, programada para la noche de apertura del festival, tendrá transmisión televisiva en directo por la Televisión Pública y por Radio y Televisión Santafesina (RTS). En ese marco, Rueda invitó a la ciudadanía a acompañar el espectáculo.
La delegación santafesina está integrada por un cuerpo de danza de 42 personas y una banda de diez músicos, dirigida por Homero Chiavarino, con la participación central de Baglietto.
La propuesta cuenta con dirección general de puesta en escena de Marcelo Tatú Díaz, dirección coreográfica de Mariela Frey y Darío Kluczkiewicz, visuales de Pablo Guerini, y vestuario a cargo de Federico Sokolovsky Toobe y Lucas Ruscitti.
"Hay mucho talento santafesino sobre el escenario", destacó Rueda, quien recordó que el cuerpo de danza se conformó a partir de una convocatoria abierta realizada en octubre en cinco localidades de la provincia, a la que se presentaron más de 400 postulantes.
En relación con el entramado cultural de la provincia, la ministra subrayó que "Santa Fe es un semillero de talento, con una diversidad cultural que acompaña el paisaje, la producción y la identidad de cada región", y mencionó la multiplicidad de festivales y celebraciones populares que atraviesan el territorio a lo largo del año.
En esa misma línea, Rueda destacó la próxima edición del Festival Faro, que se realizará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, con coorganización del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario.