Cosquín 2026 ya tiene grilla: Abel Pintos, Jorge Rojas, Cazzu y Milo J, entre los confirmados

Con Abel Pintos, Jorge Rojas, Cazzu y Milo J como algunos de los nombres más destacados, se conoció la grilla del 66° Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se realizará del 24 de enero al 1° de febrero de 2026.
La programación se desplegará a lo largo de las tradicionales “nueve lunas” en el escenario montado en la plaza Próspero Molina, y sumará figuras como Luciano Pereyra, Los Nocheros, Peteco Carabajal, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Teresa Parodi, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo y Los Tekis.
Además, desde la organización anticiparon momentos especiales, entre ellos el festejo por los 30 años de la primera presentación de Soledad en el festival, y la participación de los ganadores del Pre Cosquín 2026.
En cuanto a las entradas, se informó que el precio varía según la noche y va de 30 a 41 mil pesos, a lo que se suma el cargo de la ticketera.
El detalle de la grilla por jornada y el orden de cada noche se puede consultar en la cuenta oficial de Instagram @aquicosquinok.