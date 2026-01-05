Los 4 de Córdoba denunciaron desorganización y falta de respeto en el Festival Padre de los Festivales de Deán Funes
El histórico conjunto folclórico cargó contra la organización del evento en Córdoba tras ser interrumpidos en plena actuación. “Nunca nos había pasado algo así en más de cinco décadas de trayectoria”, expresó uno de sus integrantes, desatando fuertes críticas al protocolo y la conducción del espectáculo.
El grupo folklórico Los 4 de Córdoba acusó a la organización del evento de falta de respeto
El grupo folklórico Los 4 de Córdobavivió un momento de tensión y frustración durante su presentación en el tradicional Festival Padre de los Festivales de Deán Funes, al norte de Córdoba, donde acusó a la organización del evento de falta de respeto y mala coordinación, luego de que su actuación fuera abruptamente interrumpida antes de finalizar.
Fuerte crítica al festival
La noche comenzó como una de celebración de la música y las tradiciones: en el corazón del anfiteatro local, miles de espectadores se acercaron para disfrutar de una nueva jornada del histórico festival que reúne artistas folclóricos y expresiones culturales del norte argentino.
En ese marco, Los 4 de Córdoba, una agrupación con más de 50 años de trayectoria en el género folclórico argentino, tomaron el escenario con un repertorio que prometía emocionar a su público.
No obstante, lo que se vivió minutos después sorprendió tanto a los presentes como a los músicos. Cuando aún quedaban temas por interpretar, los responsables del evento interrumpieron la actuación.
Ante la incredulidad y el murmullo generalizado, Víctor Hugo Godoy, una de las voces emblemáticas del grupo, tomó el micrófono para manifestar su disgusto.
“Nunca en nuestra historia nos habían bajado del escenario en medio de una actuación”, dijo Godoy con visible enojo, calificando la situación de “irrespetuosa e impresentable”.
Esta declaración generó una inmediata repercusión en el público, que acompañó con aplausos y vítores, a la vez que se percibió una división de opiniones entre los asistentes sobre la logística del festival.
El enojo de la banda no fue únicamente una reacción por el corte de su espectáculo, sino también por la falta de comunicación previa sobre cambios en la grilla del evento.
Agrupación con más de 50 años de trayectoria en el género folclórico argentino
Según partes de la organización y testimonios de algunos asistentes, la complejidad de la programación y el ritmo del festival podrían haber contribuido al fallo. Sin embargo, la versión del grupo folclórico subraya que se trató de una decisión sorpresiva y sin aviso, lo que terminó generando un clima de tensión en el anfiteatro.
Repercusiones
Este episodio se suma a otros detalles de organización que, pese a la gran convocatoria —que según medios locales superó las expectativas de asistencia para esta edición— mostraron grietas en la logística del evento.
El Padre de los Festivales es un clásico del verano cordobés, tradicionalmente celebrado en los primeros días de enero en Deán Funes, donde se combinan espectáculos musicales, jineteadas y la presencia de reconocidos artistas del folklore y otros géneros regionales.
La programación suele incluir a figuras de renombre nacional e internacional, así como espacios para intérpretes y bandas locales que representan un fuerte vínculo con la identidad cultural de la región.
Su actuación fuera abruptamente interrumpida antes de finalizar.
Precisamente, la presencia de Los 4 de Córdoba en la grilla generó gran expectativa entre los amantes del folclore.
La banda, conocida por temas emblemáticos y por haber recorrido escenarios del país y el extranjero desde fines de los años 60, representa un repertorio cargado de tradición, historia y compromiso con las raíces del género.
Pese al incidente, muchos de los asistentes destacaron la energía del público y la respuesta que brindaron al grupo cuando este decidió interrumpir su actuación en señal de protesta.
Para algunos, el episodio evidenció problemas puntuales del operador del festival; para otros, fue un momento de reafirmación de la lealtad entre los músicos folklóricos y su audiencia.
El impacto de este altercado trascendió el propio anfiteatro y comenzó a viralizarse en redes sociales, donde espectadores compartieron videos y opiniones diversas sobre lo ocurrido.
Algunos usuarios respaldaron la queja de Los 4 de Córdoba, argumentando que la interrupción fue innecesaria o mal explicada, mientras que otros señalaron que los festivales de gran magnitud pueden atravesar imprevistos operativos sin que ello signifique una falta de respeto deliberada.
Hasta el momento, los organizadores del festival no ofrecieron comunicados oficiales que detallen las razones detrás de la decisión de acortar la presentación.
Tampoco se informó si habrá disculpas públicas hacia la banda o alguna rectificación en la coordinación de próximas noches del festival, que continúa con una extensa agenda de artistas locales y nacionales.