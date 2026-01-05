Música y folclore

Los 4 de Córdoba denunciaron desorganización y falta de respeto en el Festival Padre de los Festivales de Deán Funes

El histórico conjunto folclórico cargó contra la organización del evento en Córdoba tras ser interrumpidos en plena actuación. “Nunca nos había pasado algo así en más de cinco décadas de trayectoria”, expresó uno de sus integrantes, desatando fuertes críticas al protocolo y la conducción del espectáculo.