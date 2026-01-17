Ensayo general

La Delegación Oficial de Santa Fe ajustó motores para presentarse en Cosquín

Con Juan Carlos Baglietto como voz principal, la dirección general de Marcelo “Tatú” Díaz y la dirección musical de Homero Chiavarino, se realizó este sábado una pasada integral de la puesta que, con 42 bailarines en escena, será protagonista en la primera luna del festival. El Litoral dialogó con el cantante y con la ministra de Cultura, Susana Rueda, sobre este homenaje al brigadier Estanislao López, a 240 años de su nacimiento.