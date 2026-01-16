El nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé ya alcanza el 30% de avance y acelera su construcción
El ritmo sostenido de la obra, con avances en el terraplén y accesos, proyecta una mejora significativa en la infraestructura de transporte metropolitano. Desde Obras Públicas precisaron que ya se concluyeron 31 de las 42 pilas previstas, cada una compuesta por tres pilotes, tres columnas y un cabezal.
El nuevo viaducto es considerado una obra estratégica para mejorar la circulación metropolitana. Foto: Fernando Nicola
La obra del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé continúa a buen ritmo y ya registra un 30% de avance, según informó este viernes el Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Con más de la mitad de las pilas ejecutadas y las primeras vigas y prelosas colocadas, el proyecto se consolida como una de las intervenciones de infraestructura más importantes de la región.
El nuevo viaducto es considerado una obra estratégica para mejorar la circulación metropolitana, descomprimir el tránsito del actual enlace y reforzar la conectividad vial en el área. Desde la cartera que conduce Lisandro Enrico, destacaron que los trabajos mantienen un ritmo sostenido y que se avanza de manera simultánea en distintos frentes.
A fines de 2025, el Ministerio de Obras Públicas había informado a través de redes sociales que más de la mitad de la estructura ya estaba lista. En ese momento, se confirmó el inicio de la colocación de las primeras vigas y la finalización de más del 50% de las pilas del puente.
Este viernes 16 de enero, el Ministerio precisó que ya se concluyeron 31 de las 42 pilas previstas, cada una compuesta por tres pilotes, tres columnas y un cabezal. En detalle, la obra presenta los siguientes avances:
31 de 42 pilas finalizadas.
123 de 136 pilotes ejecutados.
107 de 136 columnas hormigonadas.
15 de 215 vigas ya montadas.
Además, se informó que ya se fabricaron 56 vigas en la provincia de San Luis, mientras que hacia fines de enero comenzará la producción de vigas en Santa Fe.
Colocación de prelosas y trabajos en el cauce
Otro de los hitos recientes fue el inicio de la colocación de prelosas prefabricadas. Según explicaron desde Obras Públicas, ya se completó un vano entero y el montaje continuará en las próximas semanas. Estas prelosas funcionan como una plataforma inicial y como encofrado permanente sobre el que luego se ejecuta la losa definitiva del puente, quedando integradas a la estructura final.
En cuanto a los accesos, las tareas también muestran avances significativos en ambas cabeceras:
Santo Tomé: el estribo ya cuenta con todos los pilotes ejecutados y se encuentra en condiciones de iniciar la construcción de las columnas.
Santa Fe: avanzan los trabajos de terraplén y se desarrollan tareas coordinadas con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El estribo del puente ya presenta un 75% de avance.
Con un 30% de ejecución y múltiples frentes activos, el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé se afianza como una obra histórica para la región. El avance sostenido permite proyectar un impacto positivo en la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo urbano de ambas ciudades.