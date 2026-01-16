Inversión provincial

El nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé ya alcanza el 30% de avance y acelera su construcción

El ritmo sostenido de la obra, con avances en el terraplén y accesos, proyecta una mejora significativa en la infraestructura de transporte metropolitano. Desde Obras Públicas precisaron que ya se concluyeron 31 de las 42 pilas previstas, cada una compuesta por tres pilotes, tres columnas y un cabezal.