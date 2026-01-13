Recorrió la obra del Microestadio en Rafaela

Pullaro : “Los Juegos Suramericanos 2026 serán el evento deportivo más importante de América Latina”

El gobernador de Santa Fe visitó este martes al mediodía el avance del nuevo Microestadio Distrito Joven de Rafaela. La obra, que ya supera el 37 % de ejecución, forma parte del plan de infraestructura provincial para los Juegos Suramericanos 2026.