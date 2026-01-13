Pullaro : “Los Juegos Suramericanos 2026 serán el evento deportivo más importante de América Latina”
El gobernador de Santa Fe visitó este martes al mediodía el avance del nuevo Microestadio Distrito Joven de Rafaela. La obra, que ya supera el 37 % de ejecución, forma parte del plan de infraestructura provincial para los Juegos Suramericanos 2026.
Pullaro : “Los Juegos Suramericanos 2026 serán el evento deportivo más importante de América Latina”. Foto: Joaquín Molina
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este martes al mediodía la obra del nuevo Microestadio que se construye en la ciudad de Rafaela, en el marco de los preparativos para los Juegos Suramericanos 2026. La visita se realizó en el predio, en el departamento Castellanos, donde el mandatario estuvo acompañado por el intendente Leonardo Viotti.
La obra se desarrolla en un predio de dos hectáreas delimitado por las calles Iturraspe, 500 Millas Argentinas y Pasaje Igualdad, espacio donde también se proyecta la futura Villa Suramericana. Según se informó, el Microestadio registra un avance de obra superior al 37 % y tendrá una capacidad para 3.000 espectadores sentados.
Un escenario clave para los Juegos Suramericanos
El Microestadio de Rafaela será sede de todas las disciplinas olímpicas indoor durante los Juegos Suramericanos 2026, entre ellas patín artístico, handball, básquetbol y otras especialidades de interior. Actualmente, los trabajos se concentran en el montaje de la estereoestructura de la cubierta, la instalación de gradas en la cabecera Este, la ejecución de mampostería en los bloques húmedos y el avance de instalaciones cloacales, pluviales y de agua en planta baja. Además, se están ejecutando tabiques de hormigón armado correspondientes a los ascensores.
Los Juegos Suramericanos se disputarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela.
El Microestadio en Rafaela. Foto: Joaquín Molina
“Queremos que los ciudadanos se apropien de los Juegos”
Durante la recorrida, Pullaro expresó entusiasmo por el evento deportivo y por el impacto que tendrá en la ciudad y la provincia. “Estamos muy contentos y muy entusiasmados con lo que vamos a vivir, y le pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Rafaela que se puedan apropiar de lo que van a ser los Juegos Suramericanos”, afirmó.
En ese sentido, remarcó la magnitud de lo proyectado. “Va a ser el evento deportivo más importante en América Latina este año, después del Mundial del fútbol”, sostuvo, y agregó que “van a venir seis mil atletas del orden internacional para llevar adelante competencias de máximo nivel”.
Pullaro : “Queremos que los ciudadanos se apropien de los Juegos”. Foto: Joaquín Molina
Inversión y trabajo conjunto
El gobernador destacó que la organización de los Juegos implica una fuerte articulación con los gobiernos locales y una inversión significativa en infraestructura. “Para nosotros representa mucho trabajo, mucha organización –que lo hacemos al lado de cada una de las municipalidades–, pero también mucha logística y mucha inversión en infraestructura”, señaló.
Finalmente, Pullaro precisó el alcance de la inversión provincial en la ciudad. “En Rafaela, el gobierno provincial está invirtiendo alrededor de 35 mil millones de pesos en lo que son las obras de infraestructura”, indicó.
Así avanza la obra del Microestadio en Rafaela. Foto: Joaquín Molina
Nivel internacional
El nuevo estadio contará con áreas específicas homologadas para la práctica deportiva: vestuarios para atletas y jueces, salas de control antidopaje y consultorio médico, entre otras, que también podrán ser utilizadas en actividades no deportivas.
Los accesos generales se realizarán desde explanadas que conectan con el espacio público y conducen a los cuatro ingresos, que a su vez llevan a los núcleos de circulación vertical situados en los vértices del estadio. Los ingresos para autoridades, ubicados al oeste, y los de prensa y delegaciones, al este, estarán separados para que los distintos circuitos funcionales no interfieran con el público general. Al sur, el edificio contará con un área exterior de servicio con acceso controlado para carga y descarga de material técnico, deportivo o logístico, que también podrá funcionar como acceso exclusivo para delegaciones, jueces, prensa y autoridades. Además, en dos laterales habrá accesos de emergencia con salida inmediata hacia las vías de circulación.
Además, en Rafaela el gobierno provincial está ejecutando el velódromo cubierto, con un avance de obra de más del 23%; y la pista de BMX y Skate.
Pullaro en la obra del Microestadio en Rafaela. Foto: Joaquín Molina
Plan de infraestructura total
El plan de infraestructura para los Juegos Suramericanos 2026, también incluye la construcción del Microestadio y la renovación integral del CARD, que contiene el cambio por completo de la pista de atletismo, en la ciudad de Santa Fe. Además, se está ejecutando un microestadio en Rosario, el Centro de Tiro Deportivo en Recreo, y el Centro Acuático en Rosario. Por otra parte, se llevan adelante las villas deportivas, para alojar a los competidores y los equipos. La inversión del gobierno provincial supera los 90 mil millones de pesos.