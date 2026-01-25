Cuenta regresiva a la edición 48 en el río

La semana más linda del mundo ¡ya se vive la Santa Fe-Coronda!

Abriendo la Copa Santa Fe 2026 y en la espera por los históricos Juegos Deportivos Suramericanos en la provincia invencible, los 57 kilómetros movilizarán a miles de personas siguiendo a los nadadores. Asoma un domingo 1 de febrero inolvidable.