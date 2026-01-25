La semana más linda del mundo ¡ya se vive la Santa Fe-Coronda!
Abriendo la Copa Santa Fe 2026 y en la espera por los históricos Juegos Deportivos Suramericanos en la provincia invencible, los 57 kilómetros movilizarán a miles de personas siguiendo a los nadadores. Asoma un domingo 1 de febrero inolvidable.
El italiano Alessio Occhipinti se coronó campeón de la 47º Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Flavio Raina
Una vez más, la Santa Fe-Coronda está instalada. Arranca la semana más linda del mundo, esperando que llegue este domingo 1 de febrero, donde otra vez el tremendo evento deportivo le dará paso a una fiesta social y popular pocas veces vista a lo largo de 57 kilómetros. Es la gran fiesta del río, donde miles y miles de personas estarán acompañando por agua o por tierra a los nadadores.
Sin dudas, esta edición número 48 es muy especial. Por un lado, abre el calendario deportivo de la Copa Santa Fe 2026 y marca agenda en un formato que ofrece una cantidad impactante de disciplinas (el año pasado fueron 12).
Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Flavio Raina
Por el otro, con el apoyo del Gobierno y la Lotería de Santa Fe, junto con los sponsors privados, la edición 48 de la Santa Fe-Coronda aparece con su rica historia el mismo año en el cual la provincia invencible organizará los Juegos Deportivos Suramericanos.
El formato ODESUR se desarrollará del 12 al 26 de septiembre de 2026 y tendrá como sedes a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela: participarán más de 4.000 atletas de 15 países, en 60 disciplinas, y se estima una convocatoria de más de 2 millones de espectadores presenciales, además de otros 2 millones a través de transmisiones de TV y plataformas digitales.
Por todo ello, esta edición de la fiesta del río será inolvidable. Este lunes, habrá acción: por la mañana, en Casa de Gobierno, reunión final para ajustar cuestiones organizativas y de seguridad, además de las últimas definiciones del Comité Deportivo respecto al recorrido final oficial. Por la tardecita/noche, en la ciudad de Coronda, la habitual presentación de la competencia en la capital de la frutilla.
Maratón Santa Fe-Coronda . Foto: Fernando Nicola
El jueves 29 comienzan a llegar los nadadores: el búnker oficial será el hotel ATE y la concentración de los mismos será en el lobby desde las 15. Unos minutos después, salida hacia Coronda, con visita previa a Sauce Viejo. A las 17, habrá desfile de bienvenida en la Estación de Servicio Shell de Coronda. A las 18, todos los nadadores se concentrarán en la Biblioteca Popular (Costanera) y a las 18.15 está previsto el sprint en modo demostración. La actividad se cerrará con la presentación de los nadadores en la costanera de Coronda.
El viernes 30, a media mañana, está programada la visita de los gladiadores del río al Gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, en la Casa de Gobierno. A las 11.30 habrá un encuentro con el intendente de Santo Tomé, posterior almuerzo en McDonald’s y descanso.
El mismo viernes, a las 18, está previsto un colorido sprint en la Costa Este, con un sistema que comprenderá un circuito de 1.000 metros en la zona de los paradores de la capital de la provincia.
Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
El sábado 31 de enero llegará el turno de revisión médica de los nadadores (de 9 a 10.30) y a las 11 está pautada la charla técnica en el Hotel ATE/UNL y después el descanso esperando el gran día.
El domingo 1 de febrero arrancará muy temprano: a las 6 el desayuno; de 7 a 7.45 el tradicional “marcado y engrasado” en Piedras Blancas. A las 8.30 los entrenadores se dirigen hacia los botes guías e inicia la presentación de los nadadores. La largada oficial de la edición 48 de la Santa Fe-Coronda está fijada para las 9, estimando llegar a Coronda antes de las 18. La cena de cierre será en el Club de Leones Coronda.
Así, una vez más, la Santa Fe-Coronda está instalada en cada rincón de la capital de la provincia, de la capital de la frutilla y de toda la región. Arranca este lunes la semana más linda del mundo, con el único objetivo que llegue el esperado domingo 1 de febrero para que los titanes del río desafíen esos icónicos 57 kilómetros con miles de santafesinos alentando con sus embarcaciones o desde las orillas.