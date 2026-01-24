Lancheros participaron del encuentro final de planificación de la Maratón Santa Fe-Coronda
En la reunión se definieron aspectos clave del recorrido, la logística de las embarcaciones y el esquema de asistencia, en el marco de los preparativos para la competencia, que se disputará el 1° de febrero.
Lancheros cumplirán un rol clave en el acompañamiento de los nadadores.
Durante la tarde del viernes, en el salón de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, se llevó a cabo el encuentro final entre el Comité Organizador de la Maratón y los lancheros con el objetivo de ultimar detalles logísticos de la 48.ª edición de la Maratón Santa Fe-CorondaCopa Santa Fe, competencia que se realizará el próximo 1° de febrero.
Uno de los puntos que se dialogaron fue sobre el recorrido que tendrá “la más linda del mundo” y las modificaciones previstas respecto a la edición anterior. El cambio más relevante de este año es que, con motivo de la construcción de la segunda traza del Puente Carretero, los nadadores no pasarán por el Vado y si deberán arribar corriente en contra el río Salado hasta las inmediaciones de Santo Tomé.
Se definieron cambios en el recorrido debido a las obras del Carretero. Crédito: Fernando Nicola.
Asimismo, durante la reunión se trataron temas referidos a los traslados de las lanchas y los motores hacia la capital provincial. Cabe recordar que los lancheros quedan apostados en Santa Fe desde el día previo a la competencia.
También se analizaron en detalle aspectos fundamentales relacionados con las condiciones del río y el esquema de acompañamiento y asistencia que tendrán los nadadores a lo largo de todo el recorrido.
Ultiman la logística de embarcaciones y asistencia para la 48.ª edición. Crédito: Flavio Raina.
Desde la AMARC y el Comité Organizador hicieron hincapié en la importancia del trabajo de los lancheros, quienes cumplen una función clave dentro de la Maratón Santa Fe-Coronda. Ellos son los responsables de llevar a los guías de los competidores, además de colaborar en la orientación de los nadadores durante el desarrollo de la prueba y aportar conocimientos de las aguas del río.