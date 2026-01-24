#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
48.ª edición

Lancheros participaron del encuentro final de planificación de la Maratón Santa Fe-Coronda

En la reunión se definieron aspectos clave del recorrido, la logística de las embarcaciones y el esquema de asistencia, en el marco de los preparativos para la competencia, que se disputará el 1° de febrero.

Lancheros cumplirán un rol clave en el acompañamiento de los nadadores.Lancheros cumplirán un rol clave en el acompañamiento de los nadadores.
Seguinos en

Durante la tarde del viernes, en el salón de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, se llevó a cabo el encuentro final entre el Comité Organizador de la Maratón y los lancheros con el objetivo de ultimar detalles logísticos de la 48.ª edición de la Maratón Santa Fe-Coronda Copa Santa Fe, competencia que se realizará el próximo 1° de febrero.

Mirá también“La más linda del mundo”, con la voz y la pluma de Coronda

Uno de los puntos que se dialogaron fue sobre el recorrido que tendrá “la más linda del mundo” y las modificaciones previstas respecto a la edición anterior. El cambio más relevante de este año es que, con motivo de la construcción de la segunda traza del Puente Carretero, los nadadores no pasarán por el Vado y si deberán arribar corriente en contra el río Salado hasta las inmediaciones de Santo Tomé.

Se definieron cambios en el recorrido debido a las obras del Carretero. Crédito: Fernando Nicola.Se definieron cambios en el recorrido debido a las obras del Carretero. Crédito: Fernando Nicola.

Asimismo, durante la reunión se trataron temas referidos a los traslados de las lanchas y los motores hacia la capital provincial. Cabe recordar que los lancheros quedan apostados en Santa Fe desde el día previo a la competencia.

También se analizaron en detalle aspectos fundamentales relacionados con las condiciones del río y el esquema de acompañamiento y asistencia que tendrán los nadadores a lo largo de todo el recorrido.

Ultiman la logística de embarcaciones y asistencia para la 48.ª edición. Crédito: Flavio Raina.Ultiman la logística de embarcaciones y asistencia para la 48.ª edición. Crédito: Flavio Raina.

Desde la AMARC y el Comité Organizador hicieron hincapié en la importancia del trabajo de los lancheros, quienes cumplen una función clave dentro de la Maratón Santa Fe-Coronda. Ellos son los responsables de llevar a los guías de los competidores, además de colaborar en la orientación de los nadadores durante el desarrollo de la prueba y aportar conocimientos de las aguas del río.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Maratón Santa Fe Coronda
Santa Fe Ciudad
Coronda
Copa Santa Fe
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro