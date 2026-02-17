Capibaras XV: práctica, asadito y venta de entradas para el sábado

Después de dos jornadas emotivas el fin de semana (primero con la presentación en Casa Mesopotamia de Gin Heredero en la provincia de Entre Ríos y después con el entreno abierto junto a Los Pumitas en Santa Fe Rugby), el plantel completo de Capibaras XV volvió a las prácticas, disfrutó del último “asadito libre” que es tradición todos los lunes y pone la mira en el esperado debut de este sábado a las 20.30 en el Hipódromo de Rosario. Peñarol, último campeón de la competencia continental, será el rival en el marco del Super Rugby Américas.
Al mismo tiempo, se habilitó la venta de tickets para Capibaras XV-Peñarol, con distintos valores y costos. Desde la organización confirmaron que las entradas ya se encuentran disponibles en ticketway.com.ar para poder estar en el estadio enclavado en el corazón del Hipódromo de Rosario, en lo que será una jornada que quedará marcada para todos los tiempos en los amantes de la ovalada de esta región del país.
El debut y las entradas
En lo que hace a los valores, las entradas generales tienen un costo de 12.000 pesos, mientras que los menores de hasta 14 años abonarán 6.000 pesos. Al mismo tiempo, se vende la llamada “Experiencia Capibaras”, con un valor de 50.000 pesos que incluye un paquete de beneficios exclusivos para poder estar presenciando el debut de una manera muy especial.
Los tickets pueden adquirirse a través de ticketway.com.ar y la expectativa que está instalada es muy alta, algo que se pudo ver el otro día, cuando más de 3.000 personas presenciaron la actividad que compartieron Capibaras XV junto a Los Pumitas que estaban dándole forma a la primera Concentración Nacional en la ciudad de Paraná.
Capibaras y Pumitas “iluminaron” Sauce Viejo con su rugby. Foto: Fernando Nicola
La cantidad y el colorido de esa multitud en las instalaciones de Santa Fe Rugby generan la ilusión de cara al debut este sábado, desde las 20.30, en el Hipódromo de Rosario.
Las puertas de acceso al flamante estadio rosarino, donde la franquicia Litoral Rugby jugará cuatro partidos, se abrirán desde las 19. Habrá patio de sponsors, el mencionado sector denominado “Experiencia Capibaras”, puestos gastronómicos, DJ en vivo y un espacio exclusivo donde la Provincia de Santa Fe empezará a vivir la cuenta regresiva a los Juegos Deportivos Suramericanos 2026.
La vuelta de Capibaras XV, después de algunas horas libres para que los rugbiers disfrutaran de volver a sus hogares y estar con la familia, fue a puro entreno pensando en el debut de este sábado a las 20.30 contra Peñarol.
La semana arrancó, con esa adrenalina especial por tratarse del primer partido oficial de la historia de Litoral Rugby, pero sin alterar la rutina: de la rigurosidad del entrenamiento al asadito liberado bajo el sol de “Casa Capibaras”, algo que es un ritual de todos los lunes.
De cara al esperado debut, el jueves estará llegando vía aérea Peñarol de Montevideo, último campeón de la competencia, para ya quedar concentrado en la ciudad de Rosario, esperando el Captains’ Run del día viernes.
A propósito del viernes 20, de la misma manera que la Unión de Rugby de Rosario (URR) se moviliza junto a sus clubes para estar alentando a Capibaras XV el sábado 21 contra Peñarol, se realizará una conferencia de prensa final para presentar la apertura de Super Rugby Américas en la ciudad de Rosario.
Como será la competencia
Como se sabe, la mayor competencia del continente vuelve al ruedo y está confirmado el camino de las franquicias argentinas en el Súper Rugby Américas 2026. El certamen contará con ocho franquicias, de las cuales cuatro serán argentinas: Capibaras XV, Dogos XV, Pampas y Tarucas (por Argentina), Peñarol Rugby (Uruguay), Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil).
El sistema de competencia será de dos ruedas todos contra todos, y los cuatro mejores accederán a semifinales, instancia programada para el viernes 12 de junio, mientras que la gran final se disputará el viernes 19 de junio.
Amistoso de Capibaras ante Los Pumitas. Crédito: Manuel Fabatía
En esta primera jornada, el viernes 20 de febrero jugarán Dogos XV-Cobras Brasil Rugby y Tarucas-Selknam. El sábado 21, Yacare XV-Pampas y Capibaras XV-Peñarol en el Hipódromo de Rosario.
Luego del debut en Rosario, Capibaras XV mudará su localía a las espectaculares instalaciones de Santa Fe Rugby Club en Sauce Viejo. Se dará una semana después, el sábado 28 de febrero, para recibir a Cobras Brasil Rugby.
Será, sin dudas, otra fecha que quedará en la historia para el rugby del Litoral de la Argentina. Es que, además de jugar oficialmente Capibaras XV su primer partido en la capital de la provincia, Santa Fe Rugby estará inaugurando su moderno sistema lumínico, el mismo que en modo prueba se utilizó para el entrenamiento abierto del viernes pasado frente a Los Pumitas.
Están los capitanes del Litoral Rugby
Manuel Bernstein e Ignacio Gandini serán los capitanes del equipo del Litoral en su temporada debut. Ignacio Dogliani será el subcapitán de Capibaras XV. Bernstein viene de ser capitán de Pampas en las últimas dos temporadas. Además, capitaneó a la primera división de CRAI en 2022.
Los capitanes de Capibaras.
Gandini fue capitán de Olimpia Lions en 2022. En sus tres temporadas en Dogos le tocó capitanear al equipo en varios partidos. Tuvo el mismo honor en los seleccionados mayor y juvenil de la Unión de Rugby de Rosario.
El subcapitán de de Capibaras.
Dogliani, por su parte, viene ser capitán en Jockey de Rosario. Lideró a su club desde la cancha en la obtención del bicampeonato en el Torneo Regional del Litoral.