Este sábado ante Peñarol en Rosario

¡Llega la gran semana!: debuta Capibaras XV en el Super Rugby

Para la franquicia del Litoral no hay feriado de carnaval que valga: los rugbiers arrancan la etapa decisiva en su casa rosarina. El partido arrancará a las 20.30 quedando en la historia el sábado 21 de febrero. Gran expectativa.