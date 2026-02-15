¡Llega la gran semana!: debuta Capibaras XV en el Super Rugby
Para la franquicia del Litoral no hay feriado de carnaval que valga: los rugbiers arrancan la etapa decisiva en su casa rosarina. El partido arrancará a las 20.30 quedando en la historia el sábado 21 de febrero. Gran expectativa.
Los Capibaras ya están listos para el debut. Crédito: El Litoral
Un staff, un plantel, un estadio propio, una casa con pertenencia, una idea. Un sueño de tres uniones y dos provincias. Esos 26 años de TRL “en el lomo” valieron la pena para llegar hasta acá. Capibaras XV, la franquicia de Litoral Rugby, debutará nada más y nada menos que ante el poderoso Peñarol de Montevideo, que el jueves a la noche pisará suelo rosarino.
De ese “volvemos todos” que nunca fue relato a este “volvimos todos” que es una saludable y refrescante realidad. Capibaras XV, además de ser la primera franquicia ovalada en representar a este rincón del ruyby argentino en la competencia continental, será Capibaras la única que haga de local en toda la región. Jugará en total cuatro partidos en el Hipódromo de Rosario.
Es por eso que el sábado 21 de febrero de 2026 quedará marcado a fuego para todos los tiempos. El debut genera, de por sí, una tremenda expectativa: será en el increíble estadio levantado en poco tiempo en el mismo e icónico Hipódromo de Rosario. No sólo se creó el espacio reglamentario de competencia con un sistema lumínico de última modernidad sino que además se le dio forma a la llamada “Casa Capibaras”, un lugar de entrenamiento y concentración poco.
El plus del rival, Peñarol de Montevideo, pone la exigencia en el cielo de entrada: los uruguayos son los últimos campeones del torneo. Después del debut en Rosario, Capibaras XV recibirá a Cobras y más adelante Yacaré en Santa Fe; a Selknam en mayo en Paraná, con amplia mayoría de los Cóndores que tienen en el horizonte a Wallabies y All Blacks.
Mientras la franquicia de Litoral Rugby viene de instalarse, primero en Paraná para su presentación oficial en la provincia de Entre Ríos y después en Santa Fe para enfrentar a Los Pumitas en las impecables instalaciones de Santa Fe Rugby (impresionante la convocatoria del viernes donde se realizó la prueba lumínica de cara al esperado juego del sábado 28), Peñarol se midió con Pampas.
En la previa al Súper Rugby Américas 2026, Pampas se quedó con la victoria por 38-24 en un amistoso de pretemporada frente a Peñarol, en el Estadio Charrúa de Montevideo.
Tras poco más de un mes de entrenamientos y unos días en Punta del Este, la franquicia con base en Buenos Aires sumó sus primeros minutos en cancha en el año, en un encuentro que se dividió en tres tiempos y que sirvió para darle rodaje a todos los jugadores.
En la primera etapa, Pampas se quedó con la ventaja por 7-5. En la segunda parte, en cambio, el resultado pasó a manos de Peñarol por 24-19, pero los argentinos se recuperaron en el último tramo y se llevaron el triunfo 38-24 ante el Carbonero.
Para los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón, que afrontará la temporada con un plantel renovado, fue sin dudas una buena prueba con vistas al debut en el Súper Rugby Américas, el sábado 21 de febrero frente a Yacare XV en Asunción. El mismo día, como se explicó, el cuadro de Ivo Dugonjic enfrentará a Capibaras XV en Rosario.
Ya están a la venta los tickets para la gran fiesta Capibaras que se vivirá en Rosario desde varias horas antes al juego frente a Peñarol, confirmado para las 20.30 del sábado 21 de febrero: 12.000 pesos las generales, 50.000 pesos la “Experiencia Capibaras” y 6.000 pesos los menores hasta 14 años.
Habrá patio de sponsors, Fan Fest, un espacio exclusivo para la llamada “Experiencia Capibaras”, sorteos, promociones, DJ en vivo y activaciones de las distintas empresas que acompañan a la franquicia. Además, con un fuerte respaldo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, se habilitará un sector para ir viviendo la previa de los Juegos Deportivos Suramericanos (ODESUR) 2026, con distintas atracciones y la presencia de “Capi”.
El viernes, un día antes del juego, se realizará la conferencia de prensa final en la ciudad de Rosario, presentando este histórico Capibaras XV-Peñarol de Montevideo, en el marco del Super Rugby Américas. Lo que parecía una locura, un sueño, un imposible…¡hoy es realidad!. Se inicia la gran semana previa al emocionante debut de la primera franquicia de Litoral Rugby.