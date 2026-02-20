A las 13 en Rosario

¡Se viene el debut este sábado!: presentan Capibaras XV-Peñarol

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y Litoral Rugby anuncian el primer encuentro internacional de la franquicia en el marco del Super Rugby Américas. Estarán los capitanes y entrenadores de ambos equipos.