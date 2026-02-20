¡Se viene el debut este sábado!: presentan Capibaras XV-Peñarol
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y Litoral Rugby anuncian el primer encuentro internacional de la franquicia en el marco del Super Rugby Américas. Estarán los capitanes y entrenadores de ambos equipos.
Los Capibaras ya están listos para el debut. Foto: Fernando Nicola
Se va terminando la ansiosa cuenta regresiva y se acerca el gran día para el rugby del litoral argentino. “Dos provincias, tres uniones, un mismo sueño”, como se expresó desde el mismo día que la UAR oficializó la cuarta franquicia criolla en el marco del cada vez más prestigioso Super Rugby Américas. El día (sábado 21 de febrero) y la hora señalada (20.30) se acercan para lo que será el estreno Litoral Rugby en el Hipódromo de la Ciudad de Rosario.
Para empezar a vivir y palpitar Capibaras XV-Peñarol de Montevideo, este viernes 20 de febrero y desde las 13, el gobierno de la provincia de Santa Fe, la municipalidad de Rosario y Litoral Rugby invitan a la presentación del histórico cruce por la primera fecha del Súper Rugby Américas 2026. El encuentro internacional será el debut oficial del equipo del Litoral en el mejor rugby del continente y el primer partido como local en el estadio del Hipódromo de Rosario. ¿El lugar?: Salón Carrasco del Palacio de los Leones de la municipalidad de Rosario. Estarán presentes los capitanes y entrenadores de ambos equipos. Además, autoridades, referentes del rugby de la región, invitados especiales y los medios de prensa.
Se presenta el primer encuentro internacional de la franquicia en el marco del Super Rugby Américas. Foto: Fernando Nicola
Aquella idea de “volvemos todos” hoy es realidad porque “volvieron todos”. La prueba de fuego se incendia de verdad: llega el poderoso Peñarol de Montevideo, último campeón y con triple corona.
Sin dudas, la conferencia de este viernes en la Municipalidad de Rosario es la antesala del esperado choque con los charrúas, que despierta una expectativa importante en los amantes de la ovalada.
En cuanto a la convocatoria, sigue a muy buen ritmo la venta de tickets y la movida de las uniones con sus clubes, con el asterisco que todos los chicos menores de 14 años que concurran con la indumentaria de su institución, ingresan sin abonar entradas.
Del mismo modo, comprando mediante la Unión de Rugby del Rosario (URR), las generales tienen un costo especial de 10.000 pesos. El resto de las entradas ya se encuentran disponibles en ticketway.com.ar para poder estar en el estadio enclavado en el corazón del Hipódromo de Rosario, en lo que será una jornada que quedará marcada para todos los tiempos en los amantes de la ovalada de esta región del país.
En lo que hace a los valores, las entradas generales tienen un costo de 12.000 pesos, mientras que los menores de hasta 14 años abonarán 6.000 pesos. Al mismo tiempo, se vende la llamada “Experiencia Capibaras”, con un valor de 50.000 pesos que incluye un paquete de beneficios exclusivos para poder estar presenciando el debut de una manera muy especial.
Las puertas de acceso al flamante estadio rosarino, donde la franquicia Litoral Rugby jugará cuatro partidos, se abrirán desde las 19. Habrá patio de sponsors, el mencionado sector denominado “Experiencia Capibaras”, puestos gastronómicos, DJ en vivo y un espacio exclusivo donde la Provincia de Santa Fe empezará a vivir la cuenta regresiva a los Juegos Deportivos Suramericanos 2026.
Debuta Capibaras XV y el “Somos Litoral” sale a la cancha: la mayor competencia del continente vuelve al ruedo y está confirmado el camino de las franquicias argentinas en el Súper Rugby Américas 2026. El certamen contará con ocho franquicias, de las cuales cuatro serán argentinas: Capibaras XV, Dogos XV, Pampas y Tarucas (por Argentina), Peñarol Rugby (Uruguay), Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil).
El día y la hora señalada se acercan para lo que será el estreno Litoral Rugby en el Hipódromo de la Ciudad de Rosario. Foto: Fernando Nicola
Antes, Pampas-Yacaré XV
Se avecina una nueva temporada del Súper Rugby Américas. La edición 2026 del certamen continental está pronto a comenzar y Pampas tendrá un difícil debut ante el siempre peligroso Yacaré XV como visitante. El sábado 21 de febrero, desde las 18.30, se verán las caras en el estadio Héroes de Curupayty, en Asunción, Paraguay y tendrá transmisión de ESPN y Disney+. El árbitro del encuentro será el uruguayo Francisco González, mientras que sus asistentes serán el brasileño Caua Ricardo y el argentino Mauro Rossi.
La franquicia de Buenos Aires llega al estreno del torneo con una victoria ante Peñarol, campeón reinante, en el marco de la pretemporada de ambos equipos. Fue victoria 38-24 en el estadio Charrúa, en Montevideo, Uruguay. Por su parte, Yacaré XV viene de empatar 57-57 ante Capibaras XV en el encuentro informal que se desarrolló en el club Aranduroga, de Corrientes. En lo que respecta al historial entre argentinos y paraguayos, vale destacar que de los seis enfrentamientos, cinco ganó Pampas y uno, Yacaré XV. Justamente, el triunfo guaraní se dio en el último cruce entre ambos, en el cual los locales se hicieron fuerte en Asunción y consiguieron la victoria 32 a 26.