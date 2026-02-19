Confirmados los titulares

¡Aquí están! Los primeros 15 Capibaras que quedan en la historia

La “sorpresa” es la presencia del sanjuanino Manuel Cúneo, con apenas 19 años y en proceso de Pumitas, que se mete por las lesiones de los dos titulares. Los santafesinos del equipo son Manuel Bernstein y Federico Cescut.