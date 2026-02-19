¡Aquí están! Los primeros 15 Capibaras que quedan en la historia
La “sorpresa” es la presencia del sanjuanino Manuel Cúneo, con apenas 19 años y en proceso de Pumitas, que se mete por las lesiones de los dos titulares. Los santafesinos del equipo son Manuel Bernstein y Federico Cescut.
Se terminó la espera yEl Litoral puede develar el misterio. Los primeros 15 Capibaras que firmarán titularidad histórica este sábado, a las 20.30 y contra el poderoso Peñarol de Montevideo, inscribirán a fuego sus nombres en el marco del Super Rugby Américas con la camiseta de Litoral Rugby.
El equipo inicial contará con cinco debutantes en el torneo: Manuel Cuneo, Enzo Avaca, Alejo Sugasti, Guido Chesini y Tomás Sigura. Para estos últimos dos y para el hooker sanjuanino también será su primer partido oficial como profesionales. A excepción de Juan Lovell, todos los integrantes del plantel estarán haciendo su debut en el Súper Rugby Américas en caso de ingresar.
De los 23 el jugador con más partidos en el certamen continental es Manuel Bernstein con 42 acumulados entre Cobras, Jaguares y Pampas. Lo escoltan el cocapitán Ignacio Gandini con 39 repartidos entre Olimpia y Dogos, y Lorenzo Colidio con 36 entre Olimpia, Pampas y Dogos. El que más puntos suma en la competencia es Juan Bautista Baronio con 219 puntos producto de 5 tries, 46 conversiones y 34 penales.
El listado confirmado de Capibaras XV: 1- Diego Correa; 2- Manuel Cuneo; 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio; 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini; 7- Jerónimo Gómez Vara; 8- Manuel Bernstein; 9- Alejo Sugasti; 10- Juan Bautista Baronio; 11- Franco Rosetto; 12- Guido Chesini; 13- Bruno Heit; 14- Gino Dicapua; 15- Tomás Sigura.
Suplentes: 16- Federico Cescut, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Lisandro Dipierri, 19- Ignacio Gallo, 20- Felipe Villagrán, 21- Juan Lovell, 22- Ignacio Dogliani, 23- Bautista Estellés.
Hay que recordar que el staff técnico es encabezado por Nicolás Galatro (Olivos/Duendes). Lo acompañarán nombres que ya habían sido adelantados, como los ex Pumas Nicolás Vergallo (Jockey Rosario) en los backs y Maximiliano “Chinchu” Bustos (Universitario de Santa Fe) en los forwards.