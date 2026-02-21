Rosario, la cuna de la ovalada: ¡histórico debut de Capibaras XV!

Tres uniones, dos provincias, más de un cuarto de siglo de TRL, generaciones enteras y un solo sueño concretado bajo el desafío de Capibaras XV. El rugby del Litoral inicia el gran desafío del profesionalismo con su franquicia propia pero con una obligación totalmente amateur: que se queden acá, que no se vayan más, que no se sientan obligados a un exilio deportivo para poder crecer y competir. Por eso la idea del bautismo: “Volvimos todos, somos Litoral”.
Se sabe, nadie a juega a algo para perder. Todo lo contrario… ya sea “por el pancho y la Coca” o por el Seis Naciones. Pero más allá de esa famosa palabrita que es “competir”, con un proyecto a cinco años, hay una frase de Nico Galatro (jefe del staff técnico con “Chinchu” Bustos y “Nico” Vergallo como asistentes) que lo resume todo: “Tenemos que representar al rugby del Litoral en el estilo. Capibaras XV debe jugar al rugby como se juega en esta parte de la Argentina”.
El partido de este sábado tiene el valor de varios partidos al mismo tiempo. Porque marca muchas cosas en una sola cosa. Primero, una idea que se fue masticando desde hace tres años. Carlos Fertonani, CEO de la franquicia, asume el desafío de hablar pero aclara que “esto fue posible gracias al esfuerzo de mucha gente. Es la combinación necesaria entre el apoyo del Estado para fomentar el deporte y el compromiso de los privados (socios y sponsors): uno no podría hacerlo solo sin el otro”.
La franquicia jugará todos sus partidos de local en nuestra región.
El otro valor, innegable, es el compromiso territorial: será la única franquicia del Super Rugby Américas que jugará todos sus partidos de local en la región. Cuatro funciones en el Hipódromo de Rosario, dos en Sauce Viejo donde Santa Fe Rugby inaugura ante Cobras el sábado que viene su increíble iluminación y el restante en la provincia de Entre Ríos. Aunque nadie lo diga, significa para todos “algo más”: puede ser un plus por la gente, pero para el staff y los players es un compromiso con la historia.
Lo otro que impacta, sorprende y emociona, siendo elogiado por rivales (El Litoral pudo dialogar con los uruguayos de Peñarol) y por los responsables de Super Rugby Américas es la seriedad con la que arrancó este proyecto deportivo en cuanto a estructura, logística, seriedad y rozando la excelencia en medio de la exigencia profesional. La Casa Capibaras, el gimnasio y lo coqueto del estadio enclavado en el icónico Hipódromo de Rosario no parecen de una franquicia que apenas cumplió un puñado de meses desde la firma del contrato en la UAR.
"Debemos jugar el rugby que se juega en nuestra región", afirmó Galatro.
Con prisa y sin pausas (apenas se descansó Navidad y Fin de Año), todo se fue logrando, construyendo, consiguiendo para que no faltara nada afuera de la cancha. Adentro, en ningún deporte del mundo, nadie tiene la receta ni asegura nada.
Desde un primer momento, nadie miró para otro lado. Arrancando por la Municipalidad de Rosario, pasando por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y terminando en los accionistas de la franquicia con sus sponsors.
La exigencia inicial es altísima: de las otras siete franquicias que podían tocar, al fixture se le ocurrió que aparezca este sábado a las 20.30 el poderoso Peñarol de Montevideo, último ganador del Super Rugby Américas y triple campeón de la competencia continental.
El fixture puso a prueba al equipo: el estreno es ante el triple campeón. Foto: Marcelo Manera
La ilusión de estos chicos, respaldados por la experiencia del staff técnico, es tan grande como el mismo Peñarol. Se tienen fe y se nota. No les alcanza con competir, buscan ganar y dar primer el golpe de la temporada.
Yo me quedo con la idea de Nico Galatro: “Capibaras debe jugar el rugby que se juega acá, en esta región litoral de Argentina”. En síntesis, intentar ganar pero no “como sea”. Para estos tiempos tan egoístas y mezquinos (más que nunca aplica en la ciudad de Fito) que plantea el deporte profesional en cualquier disciplina, toda una declaración de amor al juego en sí.
Carlos Fertonani destacó la unión entre el Estado y el sector privado. Foto: Marcelo Manera
Rosario, que viene inexorablemente llenando casilleros para certificar la categoría de “ciudad deportiva”, recibe este sábado a las 20.30 el debut histórico de Capibaras XV.
Esta vez Rosario, la cuna de la bandera, será la cuna de la ovalada, en el momento que la franquicia de Litoral rugby pise el césped artificial del Hipódromo rosarino.
Pase lo que pase, se vivirá un momento único, soñado, irrepetible. Pasaron años, generaciones, jugadores, clubes, dirigentes, entrenadores.
Dos provincias, tres uniones y un solo sueño que esperó muchos años. Todo eso se reduce a un solo nombre… “Capibaras XV”. Debuta la franquicia profesional con un compromiso amateur: que vuelvan todos y que de ahora en más nadie se tenga que ir para crecer con la ovalada.